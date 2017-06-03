В Петропавловской крепости прошла первая в году церемония развода караула

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Первая в 2017 году церемония развода почетного караула состоялась в субботу в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея истории Петербурга.

"Первая в нынешнем году церемония развода почетного караула прошла сегодня и теперь будет проводиться каждую субботу до начала ноября", — сказала собеседница агентства.

Церемония развода почетного караула проводится в Петропавловской крепости ежегодно в летний период с 2008 года. В ней принимает участие личный состав 165-й отдельной стрелковой роты почетного караула и оркестр штаба Ленинградского военного округа.

Как отмечается в материалах музея истории Петербурга, современная церемония развода караула в Петропавловской крепости, разработанная Военной комендатурой Санкт-Петербурга, носит символический характер. Самые яркие моменты церемонии — плац-парад, вынос флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, а также традиционный полуденный выстрел из сигнального орудия на Нарышкином бастионе.

Детальный церемониал смены караула был разработан в царствование императора Павла I и просуществовал до начала ХХ века. Церемония смены караула проводилась на площади перед Петропавловским собором.