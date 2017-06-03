Путин о Петербурге: здесь у меня все хорошо, "как гора с плеч сваливается"

СТРЕЛЬНА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с писателем Даниилом Граниным рассказал о том, что когда он приезжает в Петербург, то у него "как гора с плеч сваливается", несмотря на то, что все и так хорошо.
"Знаете, я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое то наступает душевное, моральное", — поделился президент.
"Вроде и так все было хорошо, а здесь еще лучше. Это такое необычное очень редкое чувство и очень приятное", — добавил он.