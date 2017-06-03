В Москве и Петербурге поступили в продажу объединенные проездные

Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро. Архивное фото

Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Объединенные электронные проездные билеты "Тройка — Подорожник" начиная с пятницы, 2 июня, можно приобрести на станции метро "Комсомольская" в Москве и "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте мэра и столичного правительства.

Карты, согласно поступающей информации, технически идентичны: единый функционал предусматривает наличие двух "Кошельков" для оплаты проезда на городском общественном транспорте в обоих города. Предусмотрена также возможность одновременного хранения билетов Центральной пригородной пассажирской компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В течение месяца проездные поступят в продажу и на остальных станциях метрополитенов двух городов.