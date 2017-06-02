Семь молодых ученых получили гранты проекта "Зеленая химия для жизни"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Семь молодых ученых из Аргентины, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Туниса, Бельгии, Нигерии и Испании получили гранты на исследования в области "зеленой химии", учрежденные ЮНЕСКО, Группой "ФосАгро" и Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC).
Вручение грантов прошло в рамках ПМЭФ-2017.
Проект "Зеленая химия для жизни" реализуется с марта 2013 года, его действие продлено до 2021 года. Цель проекта — поддержка молодых ученых, ищущих решения проблем устойчивого развития с сохранением природных ресурсов, окружающей среды и здоровья человека, внедрения энергоэффективных и экологичных технологий. Впервые за историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется за счет средств российского бизнеса — Группы "ФосАгро".
"Нам нужна химия для продвижения Программы устойчивого развития 2030, для искоренения нищеты, для смягчения последствий изменения климата, для защиты прав и достоинства человека. Все это требует внедрения инноваций. Поэтому наше партнерство с "ФосАгро" и IUPAC является важным для поддержки творческих и инновационных начинаний молодых ученых", — приводятся в пресс-релизе "ФосАгро" слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой на церемонии награждения.
"Благодаря нашим совместным усилиям в рамках программы "Зеленая химия для жизни" работа по минимизации воздействия на окружающую среду приобретает все большее практическое значение. И я надеюсь, будет приносить положительный мультипликативный эффект всему нашему обществу", — отметил он.
Как подчеркнул руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, "зеленая химия" позволяет формировать новую этику прогресса, новые правила игры, по которым задачи промышленного развития и вообще научно-технического прогресса тесно увязываются с соблюдением правил экологической безопасности, сохранения природных ресурсов".