Семь молодых ученых получили гранты проекта "Зеленая химия для жизни"

Президент IUPAC Наталья ТПрезидент IUPAC Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC Джон Кориш на вручении гранта Зеленая химия для жизни на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017арасова и финансовый директор IUPAC Джон Кориш на вручении гранта Зеленая химия для жизни на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Президент IUPAC Наталья ТПрезидент IUPAC Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC Джон Кориш на вручении гранта Зеленая химия для жизни на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017арасова и финансовый директор IUPAC Джон Кориш на вручении гранта Зеленая химия для жизни на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Семь молодых ученых из Аргентины, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Туниса, Бельгии, Нигерии и Испании получили гранты на исследования в области "зеленой химии", учрежденные ЮНЕСКО, Группой "ФосАгро" и Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC).

Вручение грантов прошло в рамках ПМЭФ-2017.

Проект "Зеленая химия для жизни" реализуется с марта 2013 года, его действие продлено до 2021 года. Цель проекта — поддержка молодых ученых, ищущих решения проблем устойчивого развития с сохранением природных ресурсов, окружающей среды и здоровья человека, внедрения энергоэффективных и экологичных технологий. Впервые за историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется за счет средств российского бизнеса — Группы "ФосАгро".

"Нам нужна химия для продвижения Программы устойчивого развития 2030, для искоренения нищеты, для смягчения последствий изменения климата, для защиты прав и достоинства человека. Все это требует внедрения инноваций. Поэтому наше партнерство с "ФосАгро" и IUPAC является важным для поддержки творческих и инновационных начинаний молодых ученых", — приводятся в пресс-релизе "ФосАгро" слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой на церемонии награждения.

По мнению члена Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генерального директора "ФосАгро" Андрея Гурьева, разработка инновационных технологий для промышленного использования обязательно должна строиться на принципах "зеленой химии".

"Благодаря нашим совместным усилиям в рамках программы "Зеленая химия для жизни" работа по минимизации воздействия на окружающую среду приобретает все большее практическое значение. И я надеюсь, будет приносить положительный мультипликативный эффект всему нашему обществу", — отметил он.

Как подчеркнул руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, "зеленая химия" позволяет формировать новую этику прогресса, новые правила игры, по которым задачи промышленного развития и вообще научно-технического прогресса тесно увязываются с соблюдением правил экологической безопасности, сохранения природных ресурсов".