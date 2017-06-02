Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора музея "Исаакиевский собор"
11:3702.06.2017
(обновлено: 11:45 02.06.2017)
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ирада Вовненко сообщила РИА Новости, что покидает пост исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. СМИ также сообщили, что, по мнению руководителей Смольного, "таким объектом может руководить только мужчина".
"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", — сказала Вовненко.
От дальнейших комментариев собеседница агентства отказалась.
Ирада Вовненко, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, была объявлена исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. Таким образом, она проработала в новой должности лишь два дня.
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.