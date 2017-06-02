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Общество

Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора музея "Исаакиевский собор"

Сюжет:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (186)
11:3702.06.2017
(обновлено: 11:45 02.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фотоИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ирада Вовненко сообщила РИА Новости, что покидает пост исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Вход в здание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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РПЦ надеется на позитивный диалог с новым директором "Исаакиевского собора"
Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. СМИ также сообщили, что, по мнению руководителей Смольного, "таким объектом может руководить только мужчина".

"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", — сказала Вовненко.

От дальнейших комментариев собеседница агентства отказалась.

Ирада Вовненко, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, была объявлена исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. Таким образом, она проработала в новой должности лишь два дня.

Интерьеры Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦарские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".Царские врата Исаакиевского собора. В центре - витраж главного алтаря Воскресение Христа
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВо внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".Интерьер Исаакиевского собора. Слева - мозаика Рождество Богородицы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМакет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.Туристы рассматривают макет Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОсобо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.Икона Богоматерь Тихвинская в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПарадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.Арка над царскими вратами Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТуристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе. На втором плане - икона с изображением святого Исаакия
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВсе иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.Иконостас Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМакет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.Макет лесов для установки колонн Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.Туристы у главного иконостаса и царских врат в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.Бюст архитектора Исаакиевского собора Огюста Монферрана в интерьере собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВнутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУбранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.Мозаика с изображением апостола Петра в интерьере Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВо время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.Интерьер Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБолее ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.Интерьер Исаакиевского собора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.
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