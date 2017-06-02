Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора музея "Исаакиевский собор"

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ирада Вовненко сообщила РИА Новости, что покидает пост исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. СМИ также сообщили, что, по мнению руководителей Смольного, "таким объектом может руководить только мужчина".

"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", — сказала Вовненко.

От дальнейших комментариев собеседница агентства отказалась.

Ирада Вовненко, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, была объявлена исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. Таким образом, она проработала в новой должности лишь два дня.