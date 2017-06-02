СМИ узнали новые подробности доработанной антитабачной концепции

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минздрав предлагает ввести запрет на государственную бюджетную поддержку фильмов, в которых действующие лица курят либо демонстрируются табачные изделия, пишет газета "Известия" со ссылкой на дополненную версию антитабачной концепции, разработанной Минздравом.

В новой версии документа ведомство отказалось от идеи увеличения рабочего дня для курильщиков и ввело ужесточенные требования к стандартизированным пачкам сигарет.

Ранее, как узнали СМИ, из концепции исключили инициативу ввести запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся после 2015 года. В документе также больше не фигурируют конкретные ставки акцизных сборов на ближайшие годы.