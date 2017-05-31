Усманов заявил, что не требовал удалить весь ролик Навального

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бизнесмен Алишер Усманов требовал от оппозиционера Алексея Навального удалить не весь ролик с антикоррупционным расследованием, а только те части, которые порочат честь и достоинство самого Усманова, пояснила его пресс-служба.
"Не успел пройти суд, а господин Навальный снова начал лгать и извиваться. Так, он заявляет, что не будет удалять свой злополучный ролик. Однако в соответствии с исковым требованием А.Б. Усманова и решением суда, этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на Youtube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова", — говорится в сообщении пресс-службы.
В нем подчеркивается, что иск "не принуждает Навального удалять весь ролик целиком".
"В очередной раз Навальный делает ставку на манипуляцию общественным мнением, что вызывает уже не удивление, а отвращение. Предлагаем дождаться официального документа суда, чтобы делать выводы", — отмечается в релизе.