Мэрия Москвы предложила ФБК альтернативы по месту митинга

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэрия Москвы предложила два альтернативных маршрута проведения акции 12 июня по заявке директора организации "Фонд борьбы с коррупцией" Романа Рубанова, отклонив при этом идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях, сообщил РИА Новости в среду руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее Навальный на своем сайте сообщил, что подал уведомление в мэрию Москвы о проведении шествия и митинга в столице 12 июня, предполагаемое число участников акции — до 15 тысяч человек.

"Были две заявки, в принципе они были идентичные — от Навального и от Рубанова. Навальному мы отказали, потому что он не может быть организатором публичного мероприятия. Он дважды привлекался к ответственности за административные правонарушения", — сказал Черников, пояснив, что согласно закону Навальный не может выступать организатором.

При этом власти города, учитывая все праздничные мероприятия по случаю Дня России и ремонтные работы по программе "Моя улица" в столице, дали согласие Рубанову на проведение акции 12 июня по двум альтернативным маршрутам — в Люблино или на проспекте Академика Сахарова.

"Они заявляют до 15 тысяч человек", — сказал Черников.

Подготовленные ответы мэрия направила организаторам.