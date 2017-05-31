В РПЦ призвали Совфед снизить ипотечные кредиты для многодетных семей

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Необходимо законодательно понизить взносы на получение ипотечных кредитов для многодетных родителей, а также оказывать всестороннюю поддержку беременным женщинам и молодым семьям, заявил в среду глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Серьезными препятствиями для увеличения числа детей в семье является крайняя дороговизна, а потому недоступность жилья для большинства молодых семей, а также трудность устроить детей в дошкольные учреждения. Необходимо на законодательном уровне понизить первоначальные взносы для получения ипотечных кредитов многодетными семьями, подкрепить субсидирование со стороны государства по таким кредитам", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, нужно также предусмотреть понижение ставки по кредиту в связи с появлением очередного ребенка в семье, вплоть до погашения оставшейся задолженности за счет бюджетных средств.

Председатель ОВЦС добавил, что "для профилактики абортов и дальнейшего снижения их количества необходимо использовать не только запретительные меры". По его мнению, необходимо оказывать всестороннюю поддержку беременным женщинам и молодым семьям. В частности, он призвал развивать церковно-государственное взаимодействие в рамках открытия новых кризисных центров для мам.

"Сегодня те молодые пары, которые стремятся создать полноценную семью и родить детей, сталкиваются с целым рядом серьезных материальных проблем. В семьях с обычными среднестатистическими доходами появление каждого ребенка становится тяжелым испытанием в материальном плане. Сегодня молодая семья зачастую остается один на один со своими проблемами. Зачастую многодетные семьи переходят в разряд малообеспеченных с доходами ниже прожиточного минимума. Без поддержки государства дать полноценное развитие ребенку становится проблематично", — добавил представитель РПЦ.