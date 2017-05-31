Совфед одобрил закон об оповещении граждан о ЧС

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил поправки в законы о связи и о средствах массовой информации, позволяющие всеми доступными методами информировать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Документ закрепляет обязанность операторов связи обеспечивать передачу в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Также граждан будут информировать о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. При этом устанавливается, что операторы связи выполняют эту обязанность безвозмездно.

Законом фиксируется, что при оказании услуг связи для целей телевизионного вещания и радиовещания передача операторами связи таких сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях не является прерыванием предоставления услуг связи.

Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности системы реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации, создание дополнительных условий для своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях через сети связи и средства массовой информации.

Первый зампредседателя комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров подчеркнул, что природная катастрофа в Москве показала, что население крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах.

"Мы принимаем закон, чтобы всеми доступными способами информировать население — средствами мобильной связи, радио- и телевещания — о возможных либо природных катаклизмах, либо других чрезвычайных ситуациях", — сказал сенатор.

Совет Федерации в среду также принял решение разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом, в результате чего москвичи не были предупреждены о шквале 29 мая.

Ураган прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.