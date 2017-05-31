Москалькова попросила Совфед решить вопрос с обеспечением сирот жильем

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила сенаторов обратить внимание на решение проблемы, связанной с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Просила бы вас обратить внимание на необходимость рассмотреть вопрос об урегулировании порядка (обеспечения) жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вне зависимости от наличия или отсутствия у них регистрации по месту жительства или по месту пребывания", — сказала Москалькова в ходе выступления на заседании в Совете Федерации в среду.

Омбудсмен подчеркнула, что этот вопрос сохраняется из года в год.

В феврале текущего года официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал катастрофической ситуацию с предоставлением жилья детям сиротам: за два года прокуроры выявили более 80 тысяч нарушений. По его словам, сотрудники надзорного ведомства за два года внесли 5,5 тысячи представлений об устранении нарушений, практически все они были удовлетворены, подали 38 тысяч исков и заявлений о восстановлении нарушенных прав сирот, по материалам прокуратуры были возбуждены 42 уголовных дела.