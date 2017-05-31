СФ разберется, почему москвичи не получили уведомления о предстоящем шквале

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Совет Федерации принял решение разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом, в результате чего москвичи не были предупреждены о шквале 29 мая.

"Сейчас в СМИ и социальных сетях идёт обсуждение событий, связанных со стихийными бедствиями, произошедшими в понедельник в ряде регионов, высказывается очень много претензий Росгидрометцентру и МЧС из-за того, что положенные предупреждения отсутствовали. Необходимо разобраться и довести потом до общего сведения, что произошло", — сказал на заседании палаты сенатор Франц Клинцевич.

Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Давайте дадим поручение профильным комитетам — по обороне и безопасности и по аграрной политике — разобраться и проинформировать. Действительно, возникает очень много вопросов", — сказала она.

Во вторник МЧС сообщило, что прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", требующую экстренного оповещения населения, в связи с этим осуществлялось только информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и смс-рассылку.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области.