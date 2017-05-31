СФ разберется, почему москвичи не получили уведомления о предстоящем шквале
10:5431.05.2017
(обновлено: 10:55 31.05.2017)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Совет Федерации принял решение разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом, в результате чего москвичи не были предупреждены о шквале 29 мая.
"Сейчас в СМИ и социальных сетях идёт обсуждение событий, связанных со стихийными бедствиями, произошедшими в понедельник в ряде регионов, высказывается очень много претензий Росгидрометцентру и МЧС из-за того, что положенные предупреждения отсутствовали. Необходимо разобраться и довести потом до общего сведения, что произошло", — сказал на заседании палаты сенатор Франц Клинцевич.
Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Давайте дадим поручение профильным комитетам — по обороне и безопасности и по аграрной политике — разобраться и проинформировать. Действительно, возникает очень много вопросов", — сказала она.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.
Во вторник МЧС сообщило, что прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", требующую экстренного оповещения населения, в связи с этим осуществлялось только информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и смс-рассылку.
Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области.
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