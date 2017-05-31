Строительство домов у "Тихой бухты" в Коктебеле остановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство около ландшафтного парка "Тихая бухта" в Коктебеле остановлено и не будет завершено, сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.
"Если бы не государственное управление "Тихой бухтой", то наверняка процесс строительства продолжался бы и дальше и этот объект был возведен. Но учитывая, что сегодня особо охраняемые природные территории под контролем республиканских органов власти, это строительство не было допущено, оно остановлено, и я уверен, что не будет завершено", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Ландшафтно-рекреационный парк "Тихая бухта" — особо охраняемая природная территория регионального значения. Там множество редких растений и животных, в советские годы это место было одно из любимых у кинематографистов.
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