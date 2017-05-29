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Не архитектура, а строительный мусор

09:0029.05.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМыс Хамелеон и поселок Коктебель в Крыму. Архивное фотоМыс Хамелеон и поселок Коктебель в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дмитрий Киселев

Варварская попытка застроить, а точнее — засорить многоэтажными "свечками" один из самых красивых ландшафтов Крыма — район близ Тихой бухты в Коктебеле — вызывает грустные мысли. Этим холмам и склонам, этой береговой линии — 150 миллионов лет. 150 миллионов лет — возраст единственного крымского вулкана Кара-Даг, который и создал столь роскошный пейзаж. И вот 150 миллионов лет эта часть земной поверхности, оставаясь нетронутой, ждала… Эта часть некогда Византии воспетая Максимилианом Волошиным в российский Серебряный век, оставаясь девственно сохранённой во времена СССР и даже деградирующей Украины, наконец, дождалась в наши дни, "вернувшись в родную гавань"… Дождалась того, чтобы сначала быть изувеченной стройкой, а потом — покрыться строительным мусором. Иначе многоэтажки, что начали возводить, назвать трудно. Они не вписаны в ландшафт. Они ему противоречат. Они задают чуждую месту стилистику. Они разрушают целостность редчайшего по красоте пейзажа.

Многоэтажки сюда так и просятся
© РИА Новости
Архитектурное преступление в Крыму

Застройщик — фирма с диковатым названием "Коктебельская сечь". Стала рыть землю и лить бетон по "левым" документам в нарушение закона. Мало сейчас процесс лишь прекратить, нужно обязать виновных восстановить ландшафт и наказать законным штрафом. Договор аренды в этом случае должен быть законно разорван по суду. Если этого не сделать быстро и решительно, то промедление будет воспринято как двойственность позиции власти и безнаказанность. Строительство в какой-то момент будет продолжено, а в Коктебеле таким образом будет отложена личинка, которая станет губительно размножаться. Рядом встанут новые многоэтажные дома.

© РИА НовостиСтроительный проект в Коктебеле, Крым
© РИА Новости
Строительный проект в Коктебеле, Крым

Проблема, впрочем, не коктебельская, а крымская. Есть ли в наших представлениях стройный архитектурный образ Крыма? Каким мы хотим видеть его? В каком стиле будем застраивать ещё пустующие участки? Что делать с уже реализованным дурновкусием? Наш Крым, он как должен выглядеть? Понятно, как выглядит Ницца, понятно, как Сан-Тропе. Ясно, что такое турецкий курорт и греческий туристический остров. Есть стиль у Сочи и Кисловодска. Стиля у современного Крыма пока нет. Строят без него. Кто во что горазд. Выходит часто пугающе. Ещё хуже, что тема даже не является предметом широких общественных дискуссий.

Коктебель, Крым. Архивное фото
© РИА Новости
Как уничтожить Коктебель?

…До 2015 года в Крыму не было должности главного архитектора. Потом из Краснодара появился некто Александр Кузнецов, который в декабре 2016-го бесславно закончил крымский этап своей карьеры. В декабре 2016 из Москвы прислали на должность Анну Царёву. Главным архитектором Крыма! Все поиски в сети тогда не дали результата. Анна Царёва как архитектор ну никак не прощупывалась. Ну вообще. В профессиональной архитектурной среде — среди выпускников и профессоров МАРХИ — о ней или её проектах тоже никто не знал, лишь пожимали плечами. Так родилась "звезда". Прошло почти полгода. Ни о каких решениях главного архитектора Крыма не слышно. Вообще. Никаких градостроительных планов не принято, и никаких регулирующих документов. Царёва заявляет о "системной работе", но не очень понятно, что, собственно, является основой её системы. Про архитектурное преступление в Коктебеле пока молчит.

© Фото : Cовет министров Республики КрымГлавный архитектор Республики Крым Анна Царева
© Фото : Cовет министров Республики Крым
Главный архитектор Республики Крым Анна Царева

Тем временем на стройку у Тихой бухты завезли новые бетонные блоки… Такое впечатление, что легендарный посёлок проходит сейчас точку невозврата. Если Коктебель продолжит развиваться без генплана и принятых критериев стиля, то окончательно утратит свой чарующий облик. Что делать нашим потомкам с этими многоэтажными домами? Взрывать что ли?

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