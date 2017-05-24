Архитектурное преступление в Крыму

Дмитрий Киселев

Срезали холм и начали стройку. Пока это фундамент для трансформаторной подстанции, которая обеспечит возведение трех девятиэтажных "свечек". Это у Тихой бухты, в границах поселка Коктебель.

Застройщик — фирма с анекдотическим названием "Коктебельская сечь".

Это настоящее архитектурное преступление. Если его не остановить, то уникальный природный ландшафт — один из красивейших на планете, воспетый всей мощью когорты наших поэтов, писателей и художников Серебряного века — будет безвозвратно утрачен. Если три многоэтажных дома все же построят, то ничего не помешает вслед возвести и еще тридцать. А что — отличный пляж, изумительный вид на единственный в Крыму вулкан Кара-Даг.

Конечно, Коктебель ждет своего масштабного инвестора, который любовно изменит ныне мусорный архитектурный облик легендарного поселка. Но строительная техника должна приступать к работе лишь после того, как есть архитектурный проект, деликатно вписанный в ландшафт, после того, как построена инфраструктура: дороги, водоснабжение, канализация, газ и электрические сети. Все это должно быть сделано с уважением к местной природе — например, газ, все трубы и электрокабели уложены в землю, а не безобразно пущены поверху.

Строить надо, когда понимаем разумную экономику будущего места — налоговую базу, рабочие места для местных жителей и прозрачную процедуру общественного согласования. Конечно же, строить что-то новое и масштабное в этих местах надо начинать лишь тогда, когда понятен будет весь новый образ Коктебеля по новому градостроительному плану. Пока же всего этого нет. Хотя можно себе представить на этих холмах гольф-клуб, а на берегу — современную яхтенную марину. То и другое везде в мире всегда лишь украшает.

© РИА Новости Тихая бухта в Коктебеле © РИА Новости Тихая бухта в Коктебеле

Вдоволь поколесивший по Европе и России Максимилиан Волошин писал: "Я все-таки совершенно серьезно думаю, что коктебельский пейзаж — один из самых красивых пейзажей, которые я видел". И добавлял: "Строгий пейзаж Коктебеля воспитывает дух и мысль". Это о местах нынешней многоэтажной застройки, уродующей бесценный уголок нашей природы. На столь дерзкое архитектурное преступление в этих местах не отважились даже при Украине.

Сейчас же, когда близ Тихой бухты Коктебеля срыли холм и льют бетон для фундамента, местные жители с горечью думают: "Ах вот какая ты, Россия… Не за это мы шли на референдум".

"Понятно, что дело приобретает и политическую окраску, — говорит телеведущая и фанат Коктебеля Арина Шарапова. — Поражает то, что все это еще происходит в предвыборный год, и для местных жителей читается вроде как по благословению… Дикая история. Кому нужно это напряжение?"

Отношение главы Крыма Сергея Аксенова к такому строительному вероломству известно. Он всегда категорически против. Но начало строительства, как говорится, медицинский факт.

"Волошин восстанет из своей могилы на соседней горе и поразит злоумышленников", — говорит старый коктебелец Эдвард Радзинский. "То, что происходит, — немыслимо. Стройку надо срочно прекратить, а изуродованный ландшафт — восстановить".

Строительство Керченского моста превращает сейчас Восточный Крым в зону повышенного риска. Раньше это была своего рода "слепая кишка" полуострова. Сейчас с появлением моста и автобана ситуация кардинально меняется. Волошинская Киммерия становится привлекательна для развития. Но, к сожалению, и для тех, кто хочет просто понатыкать в живописнейших местах "свечек" и тем самым загубить бесценный ландшафт. Случившееся в Коктебеле — лишь частный случай проявления такой угрозы. Наш Крым достоин лучшей доли.