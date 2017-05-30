Путин исключил возможность назначения главы РАН кабмином или президентом

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил возможность назначения главы Российской академии наук правительством или президентом РФ, его должно избирать академическое сообщество, рассказал журналистам помощник главы государства Андрей Фурсенко, комментируя итоги прошедшей сегодня встречи президента с академиками РАН.

"Владимир Владимирович Путин подчеркнул (на этой встрече), что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество", — заявил Фурсенко.

Помощник президента добавил, что порядок избрания президента РАН и форма учета позиции правительства и президента РФ в этом вопросе еще подлежит обсуждению. По словам Фурсенко, такие консультации, первая из которых фактически состоялась сегодня, будут продолжены. "Я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи на эту тему", — подчеркнул помощник президента.

Он добавил, что какие-либо кандидатуры на сегодняшней встрече не обсуждались. "Кандидатуры не обсуждались, не упоминалась ни одна фамилия", — подчеркнул он.

Помощник президента добавил, что также на сегодняшних консультациях обсуждались вопросы дальнейшего развития РАН, повышения ее эффективности, а также интеграция вузовской и академической науки.