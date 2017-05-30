Пранкеры Лексус и Вован разыграли премьера Черногории от имени Порошенко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как Лексус и Вован, разыграли премьер-министра Черногории Душко Марковича от имени президента Украины Петра Порошенко, сообщает сайт vesti.ru, в распоряжении которого оказалась полная запись разговора.

Помимо Марковича пранкеры также поговорили с бывшим президентом страны Мило Джукановичем. Черногорские политики рассказали Лексусу и Вовану, почему не пошли на референдум по вступлению страны в НАТО и что собираются делать с оппозицией, а также признались, что намерены обвинить Россию в проблемах в Балканском регионе.

В завершении разговора Маркович выразил надежду на скорую личную встречу с Порошенко и развитие двусторонних отношений.

Лексусу и Вовану ранее удалось разыграть множество политиков, культурных деятелей и других известных людей. Последним громким розыгрышем стал их звонок солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке от лица главы МВД Украины Арсена Авакова. Поводом послужили заявления музыканта о создании гетто для тех, кто не выучил украинский язык.