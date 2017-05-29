Mail.Ru назвала обвинения Навального в адрес "ВКонтакте" дешевым популизмом

Логотип компании В контакте в офисе компании Mail.ru. Архивное фото

Логотип компании В контакте в офисе компании Mail.ru. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Mail.Ru Group считает обвинения оппозиционера Алексея Навального в адрес "ВКонтакте" о фабрикации уголовных дел абсурдными, говорится в официальном комментарии пресс-службы Mail.Ru Group.

В понедельник Навальный опубликовал видео, в котором обвинил соцсеть "ВКонтакте" в том, что она "с удовольствием сдает людей и помогает властям фабриковать уголовные дела".

"Ложь и провокация, заявления считаем просто абсурдными. Один из ярких примеров дешевого популизма", — заявили в пресс-службе.