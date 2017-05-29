В Самарской области похолодало почти на 30 градусов и выпал снег

САМАРА, 29 мая — РИА Новости. Почти на 30 градусов похолодало в Самарской области, в ночь на понедельник на севере региона выпал снег.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что 29 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от нуля до минус 2 градусов, прогнозируется небольшой дождь. Заморозки в Самарской области пришли на смену жаркой погоде. На прошлой неделе днем температура воздуха поднималась до плюс 27 градусов.

Жители Самарской области публикуют в социальных сетях фотографии снега. На снимках видно, как снег покрыл траву и кустарники.

Снегопад прошел и в соседней Оренбургской области. Пользователи соцсетей выкладывают фото снега на клумбах с тюльпанами, грядках и цветущих деревьях.

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