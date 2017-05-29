Жители Оренбуржья делятся в соцсетях фотографиями выпавшего снега

УФА, 29 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Снег местами выпал в Оренбургской области, соответствующими фотографиями делятся пользователи социальных сетей.

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Жители Оренбуржья второй день публикуют в социальных сетях фотографии и видео, на которых видно, что снег лежит на клумбах с тюльпанами, на грядках и цветущих деревьях.

Спасатели области предупреждают о новых заморозках по региону и обещают град, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главного управления МЧС по области.

"Два дня по области местами наблюдаются заморозки, но нельзя сказать, что выпал снег. Например, сегодня в Оренбурге днем теплая погода, термометр показывает плюс 15. По данным метеорологов в ближайшие сутки местами по области сохранится усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, ожидается гроза, возможен град", — пояснили агентству в областном МЧС.