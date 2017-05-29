Мэрия Москвы рассматривает заявку Навального о проведении митинга 12 июня

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявка Алексея Навального о проведении шествия и митинга в День России, 12 июня, принята мэрией Москвы и находится на этапе рассмотрения, сообщил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

"Заявка принята, находится на этапе рассмотрения", — сказал он.

Ранее в понедельник Навальный на своем сайте сообщил, что подал уведомление в мэрию Москвы о проведении шествия и митинга в столице 12 июня, предполагаемое число участников акции — до 15 тысяч человек. По его словам, аналогичные уведомления о проведении "антикоррупционных акций" были поданы и в других городах России.