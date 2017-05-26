Поклонская объяснила запросы в МВД о проверке компании Учителя

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге началась проверка компании режиссера Алексея Учителя, его адвокат заявил, что действия полиции связаны с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму "Матильда". Сама парламентарий рассказала, что направляла несколько обращений в правоохранительные органы.

Суть скандала

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Премьера картины пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.

Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре прошлого года, сразу после анонса новой ленты. Одним из главных противников "Матильды" стала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В апреле Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.

Проблемы Учителя

Комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.

О проверке компании Алексея Учителя адвокат режиссера Константин Добрынин сообщил еще накануне. По словам юриста, полицейские запросили у фирмы документы.

"Пока это просто запрос от полиции о предоставлении документов для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления", — сказал адвокат РИА Новости.

Он пояснил, что это не обыск и не изъятие документов, а просто запрос, на который следует ответить в установленный законом срок.

"Мы пока подумаем", — подчеркнул адвокат, отвечая на вопрос, будет ли компания направлять в правоохранительные органы необходимые документы.

"Безусловно, проверка связана с фильмом "Матильда" и интересом к нему депутата Поклонской, ее бурная деятельность последние шесть месяцев связана только с ним, интересно, чем еще она занимается в Госдуме", — добавил Добрынин.

"Господа режиссеры рекламируют свой фильм"

Сама Наталья Поклонская рассказала журналистам, что отправляла в компетентные органы несколько запросов.

"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.

Депутат добавила, что проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма.

В феврале, комментируя скандал вокруг "Матильды", Поклонская также ссылалась на жалобы избирателей.

"Я выполняю свою работу, на мое имя поступило огромное, колоссальное количество жалоб. Не менее 20 тысяч обращений, причем это граждане разных конфессий и разных организаций из разных стран… Я получаю со всех уголков света обращения", — заявила тогда парламентарий в интервью радио Sputnik.

Мнение властей

Полемику вокруг фильма "Матильда" комментировали и власти. Так, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оценивать фильм, который еще не готов, "по меньшей мере, странно".

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев в конце апреля осудил преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет.

"Низкий уровень культуры, конечно, бьет сразу же по всем сторонам нашего общества. Я не буду приводить здесь разных очень тяжелых примеров, у вас их тоже предостаточно. Они касаются всего спектра нашей жизни, начиная от политики и заканчивая семейными отношениями. Естественно, все это тормозит наше развитие", — уверен глава правительства.

По его словам, зачастую "вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость".

"Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел. Поэтому нам нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относится к тому, что происходит", — подчеркнул Медведев.

Конкретных примеров премьер-министр приводить не стал, однако журналисты связали его слова со скандалом вокруг фильма Алексея Учителя, которая также подверглась критике еще до выхода на экраны.

Аналогичную позицию заняли и чиновники Минкультуры, которое выдает фильмам прокатные удостоверения.

"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — говорил министр культуры Владимир Мединский.