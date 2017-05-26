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Общество

Поклонская объяснила запросы в МВД о проверке компании Учителя

13:3926.05.2017
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фотоЗаместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге началась проверка компании режиссера Алексея Учителя, его адвокат заявил, что действия полиции связаны с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму "Матильда". Сама парламентарий рассказала, что направляла несколько обращений в правоохранительные органы.

Суть скандала

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Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Премьера картины пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.

Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре прошлого года, сразу после анонса новой ленты. Одним из главных противников "Матильды" стала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В апреле Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.

Режиссер Алексей Учитель
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.

Проблемы Учителя

О проверке компании Алексея Учителя адвокат режиссера Константин Добрынин сообщил еще накануне. По словам юриста, полицейские запросили у фирмы документы.

"Пока это просто запрос от полиции о предоставлении документов для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления", — сказал адвокат РИА Новости.

Он пояснил, что это не обыск и не изъятие документов, а просто запрос, на который следует ответить в установленный законом срок.

Кадр из фильма Матильда. Архивное фото
© ТПО Рок
Трейлер "Матильды" Учителя номинировали на премию в США
"Мы пока подумаем", — подчеркнул адвокат, отвечая на вопрос, будет ли компания направлять в правоохранительные органы необходимые документы.

"Безусловно, проверка связана с фильмом "Матильда" и интересом к нему депутата Поклонской, ее бурная деятельность последние шесть месяцев связана только с ним, интересно, чем еще она занимается в Госдуме", — добавил Добрынин.

"Господа режиссеры рекламируют свой фильм"

Сама Наталья Поклонская рассказала журналистам, что отправляла в компетентные органы несколько запросов.

"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 мая 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Володин назвал запрос о проверке у Учителя личной инициативой Поклонской
Депутат добавила, что проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма.

В феврале, комментируя скандал вокруг "Матильды", Поклонская также ссылалась на жалобы избирателей.

"Я выполняю свою работу, на мое имя поступило огромное, колоссальное количество жалоб. Не менее 20 тысяч обращений, причем это граждане разных конфессий и разных организаций из разных стран… Я получаю со всех уголков света обращения", — заявила тогда парламентарий в интервью радио Sputnik.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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Мнение властей

Полемику вокруг фильма "Матильда" комментировали и власти. Так, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оценивать фильм, который еще не готов, "по меньшей мере, странно".

Кадр из фильма Матильда
© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
Студия Алексея Учителя представила официальный постер фильма "Матильда"
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев в конце апреля осудил преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет.

"Низкий уровень культуры, конечно, бьет сразу же по всем сторонам нашего общества. Я не буду приводить здесь разных очень тяжелых примеров, у вас их тоже предостаточно. Они касаются всего спектра нашей жизни, начиная от политики и заканчивая семейными отношениями. Естественно, все это тормозит наше развитие", — уверен глава правительства.

По его словам, зачастую "вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость".

"Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел. Поэтому нам нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относится к тому, что происходит", — подчеркнул Медведев.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Апофеоз пошлости": в РПЦ заявили, что уже посмотрели "Матильду"
Конкретных примеров премьер-министр приводить не стал, однако журналисты связали его слова со скандалом вокруг фильма Алексея Учителя, которая также подверглась критике еще до выхода на экраны.

Аналогичную позицию заняли и чиновники Минкультуры, которое выдает фильмам прокатные удостоверения.

"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — говорил министр культуры Владимир Мединский.

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