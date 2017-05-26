Конюхов пообещал взять в экспедицию школьников, отлично сдавших ЕГЭ

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Известный путешественник Федор Конюхов пообещал взять с собой в экспедицию школьников, которые сдадут ЕГЭ на "отлично" и поступят в вузы, связанные с путешествиями, природой и экологией, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Пресс-служба ведомства сообщила, что Конюхов записал видеообращение к выпускникам школ, которым предстоит сдавать ЕГЭ в ближайшие дни. В прошлом году напутственные слова школьникам посвятили космонавты.

"Тех, кто сдаст государственный экзамен на "отлично" и поступит в вузы, которые связаны с путешествиями, природой, экологией и с людьми, я возьму с собой в экспедицию", — цитирует Конюхова пресс-служба.

Обращаясь к выпускникам, путешественник пожелал им, чтобы выбранная ими профессия была связана с романтикой, потому что тогда им "все будет подвластно и интересно".

Основной этап ЕГЭ начнется в России 29 мая с экзаменов по информатике и географии и продлится до 1 июля. С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам.