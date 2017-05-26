Пресс-служба Усманова ответила на новый ролик Навального

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Пресс-служба миллиардера Алишера Усманова ответила на новый видеоролик Алексея Навального и обвинила блогера в тройной лжи в отношении бизнесмена.

Усманов подал иск к Навальному, Люблинский суд Москвы рассмотрит его по существу 30 мая. Однако оппоненты уже обменялись несколькими видеообращениями. Свое первое обращение Усманов опубликовал в день начала судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства к Навальному. Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес в якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (Усманов заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).

Во втором обращении бизнесмен назвал своего оппонента "достойным продолжателем" персонажа булгаковского "Собачьего сердца" Шарикова, который "все мечтал отнять и поделить". Усманов так же призвал Навального "сделать первый шаг" и сказать, что ошибся по поводу обвинений в адрес миллиардера. Блогер, отвечая на второй видеоролик Усманова, выразил сожаление, что тот отказался провести с ним очные дебаты на телевидении.

"Господин Навальный заявил, что информацию об изнасиловании он нашел в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, что также является ложью. Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе. Таким образом, господин Навальный солгал трижды: во-первых, А.Б. Усманов никогда не был осуждён за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги, о которой говорит, в третьих – в книге нет об этом ни слова", — отмечается в комментарии пресс-службы бизнесмена.

В сообщении подчеркивается, что доказательства по лживым заявлениям Навального были предоставлены Усмановым в СМИ. "Если Навальный испытывает сложности с чтением прессы, эти доказательства будут продемонстрированы ему в суде", — пообещали в пресс-службе.