Зюганов рассказал, как коммунисты отпразднуют 100-летие Октября
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о запланированных коммунистами мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут в рамках празднования в этом году 100-летия Октябрьской революции.
"Что касается непосредственно мероприятий, ближе к 100-летию пройдут следующие: в Ленинграде будет заседание в Таврическом дворце, Смольный, "Аврора" и крупнейший комплекс "Октябрь", где будет представлена литературно-музыкальная композиция о всей советской эпохе", — сказал Зюганов в четверг на заседании Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Октябрьской революции.
Низложив Николая II, революционеры в 1917 году оказались хозяевами императорского гаража. Большинство автомобилей из него разошлось по ведомствам - дефицит машин, вызванный войной, ощущался как никогда. На фото - полугусеничный Packard с движителем конструкции инженера Адольфа Кегресса, личного шофера Николая и заведующего императорским гаражом. Он был построен в конце 1916 года.
Броневик "Илья Муромец" - уникальная конструкция, по своим параметрам вполне соответствовавшая первым танкам, но более традиционная. Он построен на базе тяжелого американского трактора Allis-Chalmers в 1916 году и предназначался для фронта, однако на войну не успел. После революции "бронетрактор" оригинальной конструкции инженера Гулькевича был переименован в "Красный Петербург" и всю Гражданскую войну числился в резерве броневого отдела Главного военно-инженерного управления Красной Армии. В 1922 - 23 годах броневик вместе с его "родным братом" - "Ахтырцем" - порезали на металл из-за недостатка запчастей.
Но основной техникой 1917 года все-таки были не легковые авто и не экспериментальные броневики, а обычные - закупленные для армии или реквизированные для нее - грузовики. В одну такую машину могло поместиться внушительное вооруженное соединение.
Впрочем, и легковая машина представляла собой отличную боевую единицу. Особенно если вооружить ее пулеметами.
Броневики выступали главной ударной силой, против которой были бессильны любые соединения, вооруженные легким стрелковым оружием. Причем сами по себе бронемашины были тогда крайне примитивными, построенными на шасси тракторов и грузовиков.
Даже выведенные из строя автомобили могли послужить революции. Например, в виде баррикады.
Для основной массы россиян в 1917 году средство передвижения - телега или поезд. Железные дороги (профсоюз которых, Викжель, тогда представлял собой значительную силу) переполнены. Кто не может купить билет, едут на крышах железнодорожных вагонов. Голод и война гонят людей из дома.
Просто так выехать на автомобиле (да и пройти) по улицам Петрограда в 1917 году - невозможно, обязательно встретишь патруль. А дальше - как повезет, если только нет надежных документов.
Бронированный грузовик - гордость красногвардейцев. Тем более что на хорошем заводе такой могли сделать своими руками из подходящих металлических листов.
Одна из распространенных моделей грузовиков того времени - Fiat-15, ставший потом первым советским грузовиком АМО Ф15.
Роскошные авто старого Петрограда переходят в руки тех, кого и рядом с машинами представить было странно. Лимузины (на фото - опять же "Паккард") ощетинивались винтовками.
Усиленные работы по обзаведению броневойсками велись в 1915 - 1916 годах. Однако вместо фронта новые броневики оказались на столичных улицах.
Броневик "Лейтенант Шмидт" - один из 63 поставленных в Россию бронированных автомобилей "Шеффилд-Симплекс" с двумя пулеметными башнями, поставленными диагонально. Для фронта, однако, машины оказались плохо пригодны.
В годы Первой мировой в Россию попало множество американских автомобилей. В том числе и достаточно экзотических марок. На фото - Selden, детище Джорджа Селдена, пионера автомобилестроения в США. С 1906 до 1914 года под маркой Selden выпускались легковые авто, потом - грузовики, продававшиеся в том числе в России. Модель была достаточно надежной, грузоподъемностью в 2 тонны. Конструкция этих грузовиков (под названием Liberty B) была унифицированной для нескольких американских производителей.
Аналогичный американский грузовик, вид в "профиль". Мощный и тяжелый грузовик тех времен не мог служить защитой от пуль, но функцию перевозки вооруженного отряда выполнял исправно.
Вообще, грузовик, наполненный вооруженными людьми, до самой Второй мировой войны был своего рода символом чрезвычайного положения в городе. Потом место такого грузовика в массовом сознании заняли танки на улицах.
Сильнее грузовика с солдатами были только броневики - у них были наготове пулеметы, а сами они были против пуль неуязвимы.
На службу революции поступили и немногочисленные городские автобусы. С перевозкой военных они справлялись так же хорошо, как и грузовики.
Лидер КПРФ отметил, что после празднования в Петербурге предстоят мероприятия в Москве.
"Здесь проведем большой круглый стол, посвященный современным проблемам, шествие и музыкальное представление, будет большой митинг", — сообщил лидер КПРФ.