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Общество

Зюганов рассказал, как коммунисты отпразднуют 100-летие Октября

15:4225.05.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов. Архивное фотоПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о запланированных коммунистами мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут в рамках празднования в этом году 100-летия Октябрьской революции.

Глава дома Романовых: дай Бог, в России больше никогда не будет революции
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава дома Романовых: дай Бог, в России больше никогда не будет революции
"Что касается непосредственно мероприятий, ближе к 100-летию пройдут следующие: в Ленинграде будет заседание в Таврическом дворце, Смольный, "Аврора" и крупнейший комплекс "Октябрь", где будет представлена литературно-музыкальная композиция о всей советской эпохе", — сказал Зюганов в четверг на заседании Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Октябрьской революции.

«Моторы революции». Фотохроники 1917 года
© Фото : Library of CongressНизложив Николая II, революционеры в 1917 году оказались хозяевами императорского гаража. Большинство автомобилей из него разошлось по ведомствам - дефицит машин, вызванный войной, ощущался как никогда. На фото - полугусеничный Packard с движителем конструкции инженера Адольфа Кегресса, личного шофера Николая и заведующего императорским гаражом. Он был построен в конце 1916 года.Автомобиль-сани бывшего царя Николая II
© Фото : Library of Congress
Низложив Николая II, революционеры в 1917 году оказались хозяевами императорского гаража. Большинство автомобилей из него разошлось по ведомствам - дефицит машин, вызванный войной, ощущался как никогда. На фото - полугусеничный Packard с движителем конструкции инженера Адольфа Кегресса, личного шофера Николая и заведующего императорским гаражом. Он был построен в конце 1916 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБроневик "Илья Муромец" - уникальная конструкция, по своим параметрам вполне соответствовавшая первым танкам, но более традиционная. Он построен на базе тяжелого американского трактора Allis-Chalmers в 1916 году и предназначался для фронта, однако на войну не успел. После революции "бронетрактор" оригинальной конструкции инженера Гулькевича был переименован в "Красный Петербург" и всю Гражданскую войну числился в резерве броневого отдела Главного военно-инженерного управления Красной Армии. В 1922 - 23 годах броневик вместе с его "родным братом" - "Ахтырцем" - порезали на металл из-за недостатка запчастей.Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета
© РИА Новости
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Броневик "Илья Муромец" - уникальная конструкция, по своим параметрам вполне соответствовавшая первым танкам, но более традиционная. Он построен на базе тяжелого американского трактора Allis-Chalmers в 1916 году и предназначался для фронта, однако на войну не успел. После революции "бронетрактор" оригинальной конструкции инженера Гулькевича был переименован в "Красный Петербург" и всю Гражданскую войну числился в резерве броневого отдела Главного военно-инженерного управления Красной Армии. В 1922 - 23 годах броневик вместе с его "родным братом" - "Ахтырцем" - порезали на металл из-за недостатка запчастей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо основной техникой 1917 года все-таки были не легковые авто и не экспериментальные броневики, а обычные - закупленные для армии или реквизированные для нее - грузовики. В одну такую машину могло поместиться внушительное вооруженное соединение.Солдаты - участники революционных событий в Москве
© РИА Новости
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Но основной техникой 1917 года все-таки были не легковые авто и не экспериментальные броневики, а обычные - закупленные для армии или реквизированные для нее - грузовики. В одну такую машину могло поместиться внушительное вооруженное соединение.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, и легковая машина представляла собой отличную боевую единицу. Особенно если вооружить ее пулеметами.Вооруженный пулеметами автомобиль на улицах Москвы
© РИА Новости
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Впрочем, и легковая машина представляла собой отличную боевую единицу. Особенно если вооружить ее пулеметами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБроневики выступали главной ударной силой, против которой были бессильны любые соединения, вооруженные легким стрелковым оружием. Причем сами по себе бронемашины были тогда крайне примитивными, построенными на шасси тракторов и грузовиков.Бронеотряд при центральном штабе Красной Гвардии
© РИА Новости
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Броневики выступали главной ударной силой, против которой были бессильны любые соединения, вооруженные легким стрелковым оружием. Причем сами по себе бронемашины были тогда крайне примитивными, построенными на шасси тракторов и грузовиков.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже выведенные из строя автомобили могли послужить революции. Например, в виде баррикады.Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города
© РИА Новости
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Даже выведенные из строя автомобили могли послужить революции. Например, в виде баррикады.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля основной массы россиян в 1917 году средство передвижения - телега или поезд. Железные дороги (профсоюз которых, Викжель, тогда представлял собой значительную силу) переполнены. Кто не может купить билет, едут на крышах железнодорожных вагонов. Голод и война гонят людей из дома.Разруха на транспорте. 1917 год
© РИА Новости
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Для основной массы россиян в 1917 году средство передвижения - телега или поезд. Железные дороги (профсоюз которых, Викжель, тогда представлял собой значительную силу) переполнены. Кто не может купить билет, едут на крышах железнодорожных вагонов. Голод и война гонят людей из дома.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПросто так выехать на автомобиле (да и пройти) по улицам Петрограда в 1917 году - невозможно, обязательно встретишь патруль. А дальше - как повезет, если только нет надежных документов.Патруль моряков на улицах Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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Просто так выехать на автомобиле (да и пройти) по улицам Петрограда в 1917 году - невозможно, обязательно встретишь патруль. А дальше - как повезет, если только нет надежных документов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБронированный грузовик - гордость красногвардейцев. Тем более что на хорошем заводе такой могли сделать своими руками из подходящих металлических листов.Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год
© РИА Новости
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Бронированный грузовик - гордость красногвардейцев. Тем более что на хорошем заводе такой могли сделать своими руками из подходящих металлических листов.
© РИА Новости / Виктор БуллаПерейти в фотобанкОдна из распространенных моделей грузовиков того времени - Fiat-15, ставший потом первым советским грузовиком АМО Ф15.Красногвардейцы на Конногвардейском бульваре в Петрограде. Октябрь 1917 года. Фотография Виктора Буллы.
© РИА Новости / Виктор Булла
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Одна из распространенных моделей грузовиков того времени - Fiat-15, ставший потом первым советским грузовиком АМО Ф15.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРоскошные авто старого Петрограда переходят в руки тех, кого и рядом с машинами представить было странно. Лимузины (на фото - опять же "Паккард") ощетинивались винтовками.Революционеры на посыльном автомобиле Думы с вооруженной охраной в первые дни Февральской революции
© РИА Новости
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Роскошные авто старого Петрограда переходят в руки тех, кого и рядом с машинами представить было странно. Лимузины (на фото - опять же "Паккард") ощетинивались винтовками.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУсиленные работы по обзаведению броневойсками велись в 1915 - 1916 годах. Однако вместо фронта новые броневики оказались на столичных улицах.Октябрьские дни в Петрограде
© РИА Новости
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Усиленные работы по обзаведению броневойсками велись в 1915 - 1916 годах. Однако вместо фронта новые броневики оказались на столичных улицах.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБроневик "Лейтенант Шмидт" - один из 63 поставленных в Россию бронированных автомобилей "Шеффилд-Симплекс" с двумя пулеметными башнями, поставленными диагонально. Для фронта, однако, машины оказались плохо пригодны.Отряд Красной гвардии Путиловской боевой дружины
© РИА Новости
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Броневик "Лейтенант Шмидт" - один из 63 поставленных в Россию бронированных автомобилей "Шеффилд-Симплекс" с двумя пулеметными башнями, поставленными диагонально. Для фронта, однако, машины оказались плохо пригодны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ годы Первой мировой в Россию попало множество американских автомобилей. В том числе и достаточно экзотических марок. На фото - Selden, детище Джорджа Селдена, пионера автомобилестроения в США. С 1906 до 1914 года под маркой Selden выпускались легковые авто, потом - грузовики, продававшиеся в том числе в России. Модель была достаточно надежной, грузоподъемностью в 2 тонны. Конструкция этих грузовиков (под названием Liberty B) была унифицированной для нескольких американских производителей.Отряд народной милиции едет в автомобиле по улице Киева во время Февральской революции
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В годы Первой мировой в Россию попало множество американских автомобилей. В том числе и достаточно экзотических марок. На фото - Selden, детище Джорджа Селдена, пионера автомобилестроения в США. С 1906 до 1914 года под маркой Selden выпускались легковые авто, потом - грузовики, продававшиеся в том числе в России. Модель была достаточно надежной, грузоподъемностью в 2 тонны. Конструкция этих грузовиков (под названием Liberty B) была унифицированной для нескольких американских производителей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАналогичный американский грузовик, вид в "профиль". Мощный и тяжелый грузовик тех времен не мог служить защитой от пуль, но функцию перевозки вооруженного отряда выполнял исправно.Отряд красногвардейцев. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Аналогичный американский грузовик, вид в "профиль". Мощный и тяжелый грузовик тех времен не мог служить защитой от пуль, но функцию перевозки вооруженного отряда выполнял исправно.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВообще, грузовик, наполненный вооруженными людьми, до самой Второй мировой войны был своего рода символом чрезвычайного положения в городе. Потом место такого грузовика в массовом сознании заняли танки на улицах.Отряд вооруженных красногвардейцев на грузовике. Москва, 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вообще, грузовик, наполненный вооруженными людьми, до самой Второй мировой войны был своего рода символом чрезвычайного положения в городе. Потом место такого грузовика в массовом сознании заняли танки на улицах.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСильнее грузовика с солдатами были только броневики - у них были наготове пулеметы, а сами они были против пуль неуязвимы.Бойцы Красной армии на улицах Петрограда в октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сильнее грузовика с солдатами были только броневики - у них были наготове пулеметы, а сами они были против пуль неуязвимы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа службу революции поступили и немногочисленные городские автобусы. С перевозкой военных они справлялись так же хорошо, как и грузовики.Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Москве. Отряд красногвардейцев патрулирует улицы города.
© РИА Новости
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На службу революции поступили и немногочисленные городские автобусы. С перевозкой военных они справлялись так же хорошо, как и грузовики.
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Лидер КПРФ отметил, что после празднования в Петербурге предстоят мероприятия в Москве.

"Здесь проведем большой круглый стол, посвященный современным проблемам, шествие и музыкальное представление, будет большой митинг", — сообщил лидер КПРФ.

Как организовать революцию, или Апрельские тезисы Ленина
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