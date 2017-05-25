Зюганов рассказал, как коммунисты отпразднуют 100-летие Октября

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о запланированных коммунистами мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут в рамках празднования в этом году 100-летия Октябрьской революции.

"Что касается непосредственно мероприятий, ближе к 100-летию пройдут следующие: в Ленинграде будет заседание в Таврическом дворце, Смольный, "Аврора" и крупнейший комплекс "Октябрь", где будет представлена литературно-музыкальная композиция о всей советской эпохе", — сказал Зюганов в четверг на заседании Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Октябрьской революции.

Лидер КПРФ отметил, что после празднования в Петербурге предстоят мероприятия в Москве.

"Здесь проведем большой круглый стол, посвященный современным проблемам, шествие и музыкальное представление, будет большой митинг", — сообщил лидер КПРФ.