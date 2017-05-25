Поиски пропавших детей: ищешь и мысленно с ними разговариваешь

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Яна ушла в школу и пропала 3 мая 2017 года, ей девять лет. Восьмилетняя Света не вернулась домой 20 июня 2016 года. Саша пропала 29 сентября 2015 года, тогда ей было полтора года. Александра ушла с базы отдыха на реке Дон в 2012 году, ей было девять лет. Данила пропал по дороге в школу в мае 2012 года. Сережа и Володя ушли гулять и не вернулись, на тот момент им было восемь и 11 лет. Их до сих пор ищут и ждут дома.

Республика Башкортостан, Кировская область, Новосибирская область, Алтайский край, Липецкая, Ростовская, Свердловская области — география пропажи и поиска детей затрагивает почти всю Россию. Двадцать пятого мая каждого года отмечается Международный день пропавших детей.

Только за 2017 год поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" принял на свою горячую линию 233 заявки по поиску пропавших детей в возрасте до 12 лет. Найдены живыми — 196 детей, погибшими — 13. Если брать детей и подростков (в возрасте до 17 лет), эта цифра увеличится до 546 заявок. Из них найдены живыми 472 человека, погибшими — 21.

© Фото : предоставлено ПСО "Лиза Алерт" Ориентировка на пропавшего ребенка от ПСО "Лиза Алерт" © Фото : предоставлено ПСО "Лиза Алерт" Ориентировка на пропавшего ребенка от ПСО "Лиза Алерт"

Зачем ты потерялся с детьми?

Андрей заблудился в лесу с 11-летним сыном и сыном племянницы, которому было девять лет. В лес пошли за грибами на пару часов, ничего с собой не взяли. Андрей не заметил, как они заблудились, пытались выйти, ориентируясь по солнцу и мху на деревьях, это не помогло. Прошли еще около восьми километров, начало темнеть, пошел дождь, начались болота и бурелом.

"Грибов собрали две корзины, я хотел бросить, но мальчишки не разрешили. Кстати, вели они себя стойко. Не испугались, но спрашивали: "Мы потерялись?". Я им отвечал, что, конечно же, нет", — рассказывает Андрей.

Андрей позвонил родным и сказал, что он с детьми заблудился.

"Нам пришлось ночевать. Переживал за ребят, потому что мы зашли так далеко, что стали встречать звериные тропы. Я развел костер. Утром мы пошли дальше", — вспоминает Андрей.

Чуть позже ему позвонили из вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" и дали инструкции. Мужчина нашел поляну, развел костер, выключил телефон и включил, только когда услышал и увидел вертолет.

"Часов в восемь мы услышали вертолет, подкинули в костер лапник, чтобы было больше дыма. Нам сбросили воду и улетели. Оказалось, что пилот искал место для посадки и смог сесть на заболоченную поляну", — говорит мужчина.

Первым рейсом эвакуировали детей, которые так и не поняли, в какой опасной ситуации они были.

"Никто из добровольцев меня не винил в том, что я взял в лес детей. Все оказались очень адекватными и добрыми. За все им большое спасибо. Но потом к нам домой приходил участковый. Я запомнил его слова: "Вы столько шума навели". Я спросил, что он имеет в виду. Он ответил: "Потерялся в лесу с детьми". Я его, в свою очередь, спросил, а что было бы, если бы я потерялся один. В ответ он только улыбнулся", — говорит Андрей.

Ангел-такси

Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел" появился в 2013 году, за это время они нашли 311 человек, из них 21 ребенка. Это добровольная некоммерческая организация, которая занимается поиском потерявшихся в природной среде людей с помощью вертолетов.

"Часто люди не верят, что за ними прилетит вертолет. "Сынок, ты что? Какой вертолет? Ты не ошибся?". И тут она, эта женщина, слышит и видит нас, понимает, что еще будет жить", — рассказывает руководитель ВПСО "Ангел" Александр Михайлов.

Пилоты говорят, что заменить вертолет на поисках в природной среде невозможно. Большой лесной массив с той же эффективностью могут "прочесать" только тысячи людей. Даже при наличии связи с потерявшимся спасательная операция займет много часов. Для вертолета это могут быть минуты.

© Фото : предоставлено ВПСО "Ангел" и ПСО "Лиза Алерт" Александр Михайлов, руководитель ВПСО "Ангел" © Фото : предоставлено ВПСО "Ангел" и ПСО "Лиза Алерт" Александр Михайлов, руководитель ВПСО "Ангел"

Вместе с пилотом всегда летит наблюдатель — человек, который координирует, ищет, находит потерявшихся, оказывает первую помощь и эвакуирует. Вместе с пилотом он фиксирует точку и передает координаты спасателям.

"А дальше работа похожа на "Яндекс-такси". Если мы не можем сесть, то пешая группа забирает потерявшихся, — говорит Александр. — Бывают ситуации сложные. Приходится рисковать. У нас есть стандартный текст сообщения, которое мы отправляем потерявшимся, если не смогли сесть. Просим беречь заряд батареи, оставаться на месте".

Поиск в несколько суток

"Для меня поиски начались со случайно прочитанной статьи о Лизе Фомкиной (пятилетняя девочка, погибла в природной среде). Я подписался на рассылку сообщений от отряда "Лиза Алерт". Сначала искал на квадроцикле, сейчас на вертолете", — рассказывает пилот ВПСО "Ангел" Антон Филиппов.

Самым счастливым своим поиском Антон считает спасение двух девочек в Тверской области:

"Эти девочки семи и пяти лет жили в деревне, в лесу они были не в первый раз. В тот день пошли относить в лес ежика. Заблудились и провели ночь в лесу. В шесть утра я начал полет. Представьте: два часа смотришь на лес и бурелом. Летаешь, ищешь — и мысленно с ними разговариваешь, размышляешь, куда они могли пойти, как они прошли болота. И вдруг я увидел их на полянке, они махали мне руками. По спине побежали мурашки — два часа прошло в огромном напряжении. Удаление от места входа в лес было четыре или четыре с половиной километра. Девчонки очень много прошли".

По словам Антона, бывают поиски, когда пилоты ищут пропавших людей сутками, приземляясь только для того, чтобы заправить вертолет.

"Несколько дней мы искали мальчика в Ивановской области. Когда садишься, к тебе подходят люди, рассказывают, какой он, этот мальчишка. Говорят, что на улице другие дети его обижали — он расстроился и ушел.

Другой рассказывает, что были сложные отношения с мамой. И ты вдруг представляешь, как ему страшно, как он замерз, хочет есть и пить", — говорит Антон. Тело мальчика нашли в деревне, где он пропал. Его придавило шкафом в заброшенном доме.

"Мы находим силы искать дальше. Несмотря на прогнозы и условия, мы всегда ищем живых. У нас все еще не так ужасно. У одного из координаторов "Лиза Алерт" несколько поисков подряд закончились нахождением погибших детей", — рассказывает Александр Михайлов.

Особенно тяжелый период для поисковиков — это август-сентябрь. "Мы ищем ежедневно, без остановки. Вылетаешь, находишь, спишь два-три часа и снова едешь на поиск", — рассказывает Елена Горячева, координатор ВПСО "Ангел".

Поиски пропавших начались для Елены также с истории гибели в лесу Лизы Фомкиной. Дальше была работа волонтером в "Лиза Алерт". Сейчас Елена — незаменимый координатор почти всех поисков "ангелов".

По словам поисковиков, большинство вылетов приходится на ночь.

"Днем люди пытаются найти сами, вечером — обращаются в службы, ночью — вызывают нас. Как-то я отлетал десять ночей подряд. И очень удивился, увидев мир днем", — говорит Александр.

© Фото : предоставлено ПСО "Лиза Алерт" Ориентировка на пропавшего ребенка от ПСО "Лиза Алерт" © Фото : предоставлено ПСО "Лиза Алерт" Ориентировка на пропавшего ребенка от ПСО "Лиза Алерт"

Найден. Погиб

Мальчик приехал к бабушке в Ярославскую область отдохнуть на майские праздники. Уехал кататься на велосипеде и пропал. Это был не первый случай, когда он терялся. Мама подала заявление в полицию.

"Ребенок пропал 30 апреля. "Лиза Алерт" и "Ангел" узнали о пропаже ребенка только 2 мая. В этот же день отвезли на место координаторов "Лиза Алерт", на следующий день полетел борт для поисков. Пешая группа нашла следы ребенка и след велосипеда. В этом районе мы усилили поиск. Довольно быстро обнаружили лежащего на земле ребенка. Сначала увидели велосипед, в 50 метрах — тело. Он заблудился и ходил кругами", — рассказывает Антон.

© Фото : предоставлено ПСО "Лиза Алерт" Ориентировка на пропавшего ребенка от ПСО "Лиза Алерт" © Фото : предоставлено ПСО "Лиза Алерт" Ориентировка на пропавшего ребенка от ПСО "Лиза Алерт"

"Это жутко обидно: 30 апреля он пропал, 2 мая о нем узнали в "Лиза Алерт", 3 мая его нашли. Шансов его спасти, если бы мы узнали вовремя, было очень много. Первого мая Саша летал недалеко от этого места по своим делам. Были отличная погода, топливо, время. В это время мальчик умирал в лесу", — говорит Ирина Воробьева, волонтер "Лиза Алерт", директор фонда "Метод. Центр".

У каждого из волонтеров, занимающихся поисками, своя мотивация. Свой первый поиск, своя первая потеря и первая радость. Они говорят, что стараются не отслеживать дальнейшую судьбу тех, кого спасли. Всегда впереди новый поиск и желание успеть найти потерявшегося живым.

"В полете, в тесном пространстве кабины, ты видишь, насколько они настоящие. Замечаешь, как они переживают, как хотят найти, как они до последнего бьются. И удивляешься силе воли, когда они не заканчивают поиск, а ведь все другие уже отчаялись", — говорит Елена.

Держите детей за руку

"Пожалуйста, возьмите крепче за руку своих детей и не выпускайте эту руку! Не сводите с них глаз! Прекратите думать, что дети пропадают где-то далеко и с вами такого не случится. Прекратите быть излишне самоуверенными. Потерять ребенка — это очень просто и быстро. Проще и быстрее, чем вы можете себе представить. Где бы ни были: в крупном торговом центре или небольшом магазине, на детской площадке или в парке, на даче, пляже, в лесу или центре города — держите своих детей крепче!" — напишет после поступивших в течение одной недели пяти заявок на пропавших детей волонтер "Лиза Алерт" Светлана Попова.

Ярославская область, мальчик, 12 лет — найден, погиб. Липецкая область, четыре года — найден, погиб. Ростов-на-Дону, три года — найден, жив. Башкортостан, девочка, девять лет — поиск продолжается…