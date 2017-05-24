В Москве в рамках реновации будут строить дома от шести до 14 этажей

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы планируют ориентироваться при проработке облика пилотных кварталов в рамках программы реновации на высоту новых домов в 6-14 этажей, сказал на выставке "АРХМосква" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что при создании проектов пилотных кварталов город намерен сформировать зонирование "двор — улица". "Мы понимаем, что после определенной этажности схема "двор — улица" становится колодцем", — подчеркнул Кузнецов.

Главный архитектор Москвы также уточнил, что приемлемой для концепции пилотных кварталов в рамках реновации считается плотность в 25 тысяч квадратных метров на гектар, которая позволяет создавать комфортную этажность.

"Переходить на формат "жилого Манхеттена" мы не будем", — заявил Кузнецов.

В конце апреля этого года Кузнецов анонсировал архитектурный конкурс по облику новых кварталов в рамках реновации на пяти экспериментальных площадках. В среду 24 мая главный архитектор Москвы сообщил о том, что Москомархитектура начала принимать заявки от желающих принять участие в конкурсе.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.