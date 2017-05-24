Навальный огорчился, что Усманов отказался от дебатов на ТВ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Алексей Навальный в ответе на второй видеоролик миллиардера Алишера Усманова выразил сожаление, что тот отказался от теледебатов.
"Алишер Бурханович, очень сожалею, что вы отказались от дебатов", — заявил Навальный в новом видеобращении, пообещав в ближайшее время подготовить развернутый ответ.
Первый видеоролик Усманов опубликовал 18 мая, в день начала судебного разбирательства по иску к Навальному о защите чести и достоинства. Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (бизнесмен заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).
Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.