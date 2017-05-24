США
24.0524 мая16:11МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Навальный огорчился, что Усманов отказался от дебатов на ТВ

14:0124.05.2017
(обновлено: 16:00 24.05.2017)
372412
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАлексей Навальный. Архивное фотоАлексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Алексей Навальный в ответе на второй видеоролик миллиардера Алишера Усманова выразил сожаление, что тот отказался от теледебатов.

Алексей Навальный. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
Навальный готов принять участие в дебатах с Усмановым
В среду Усманов опубликовал обращение в адрес Навального, в котором заявил, что никаких дебатов между "правдой и ложью" быть не может, и напомнил блогеру о необходимости ответить за свои слова в суде. При этом бизнесмен назвал своего оппонента "достойным продолжателем" дела Полиграфа Шарикова, который "все мечтал отнять и поделить".

"Алишер Бурханович, очень сожалею, что вы отказались от дебатов", — заявил Навальный в новом видеобращении, пообещав в ближайшее время подготовить развернутый ответ.

Первый видеоролик Усманов опубликовал 18 мая, в день начала судебного разбирательства по иску к Навальному о защите чести и достоинства. Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (бизнесмен заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Тьфу на тебя!": Усманов опубликовал видеообращение к Навальному
Иск миллиардера к блогеру Люблинский суд Москвы рассмотрит 30 мая. Алишер Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.

Комментировать
+
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Alexandr Roschahovsky
за крымнашиз Навального я не являюсь его сторонником считаю его к тому же кремлевским проектом используемым исключительно в целях привлечь избирателей на избирательные участки во время "выборов" Путина в марте 2018, но представляю как он "порвал" бы Усманова на теледебатах вспоминая его дебаты на радио FМ с Федоровым в 2011 это было бы супер-супер шоу куда там Соловьеву
14:14
24.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Александр Семёнов
Не по Сеньке шапка.
Народная присказка
14:09
24.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Ingvar Rassel
Ложь испугалась открытых дебатов с правдой. Ложь всегда любит прятаться в тень. Суды принадлежат власти, и поэтому, в суде лжи дышится легко, а правде - перекроют кислород. Это любому ясно!
14:08
24.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена