Навальный огорчился, что Усманов отказался от дебатов на ТВ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Алексей Навальный в ответе на второй видеоролик миллиардера Алишера Усманова выразил сожаление, что тот отказался от теледебатов.

В среду Усманов опубликовал обращение в адрес Навального, в котором заявил, что никаких дебатов между "правдой и ложью" быть не может, и напомнил блогеру о необходимости ответить за свои слова в суде. При этом бизнесмен назвал своего оппонента "достойным продолжателем" дела Полиграфа Шарикова, который "все мечтал отнять и поделить".

"Алишер Бурханович, очень сожалею, что вы отказались от дебатов", — заявил Навальный в новом видеобращении, пообещав в ближайшее время подготовить развернутый ответ.

Первый видеоролик Усманов опубликовал 18 мая, в день начала судебного разбирательства по иску к Навальному о защите чести и достоинства. Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (бизнесмен заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).

Иск миллиардера к блогеру Люблинский суд Москвы рассмотрит 30 мая. Алишер Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.