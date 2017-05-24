Заксобрание Петербурга сняло с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга снова сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору по предложению депутата Бориса Ивченко, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее комитет по законодательству городского парламента рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания Заксобрания 17 мая. Вопрос был включен в повестку заседания, однако перед его началом парламентарий Ивченко предложил снять обсуждение референдума. Его предложение поддержало большинство депутатов, и этот вопрос был исключен из повестки. Юридическое управление ЗакСа определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам, и подготовило проект об отклонении вопроса о референдуме. До этого депутаты дважды отказались включать в повестку заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" инициаторы идеи референдума.

С предложением снять вопрос о референдуме с повестки заседания 23 мая снова выступил Борис Ивченко. Его поддержали 37 парламентариев.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.