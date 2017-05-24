Усманов записал новое обращение к Навальному

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов записал новое видеообращение к Алексею Навальному, в котором сравнил его с героем книги Михаила Булгакова "Собачье сердце" Шариковым.

По словам бизнесмена, он ждал от Навального извинений, а не приглашения на дебаты.

"Вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, разного рода заявления, такие как "вы украли у нас руду", "откуда у вас деньги", "где первый миллион", "все воровали, значит и Усманов воровал", — сказал Усманов.

Миллиардер сравнил Навального с героем "Собачьего сердца" Полиграфом Полиграфовичем Шариковым — "персонажем с огромной разрухой в голове, который все мечтал отнять и поделить".

"Вот ты, Алексей Полиграфовичем становишься. Достойный продолжатель. Но если Шариков — просто глупый шарик, необразованный демагог, по книге, ты идешь дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун", — добавил Алишер Усманов.

Бизнесмен также прокомментировал реакцию оппонента на первое виодеобращение. По словам Усманова, собственные читатели "поймали" оппозиционера на "придуманной статье за изнасилование", после чего Навальный "спрятался за книгу посла Великобритании", в которой, как выяснилось позднее, "ничего такого нет".

"Врал ты, персонально и извиниться надо тебе. Какие дебаты? Это все равно, что дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз", — заключил Усманов.