В Минтруде оценили уровень квалификации выпускников российских вузов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 70% выпускников российских вузов вынуждены доучиваться на рабочем месте, четверти из них дополнительное образование оплачивают сами работодатели, сообщила директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Марина Маслова на международной научно-практической конференции "Какие кадры нужны экономике России?".

"Мы понимаем, что нужно доучивать (выпускников вузов), работодателям приходится доучивать тех выпускников, которых предоставляет система образования. И практически 72% выпускников вынуждены еще доучиваться дальше на рабочих местах, и четверти из них работодатели оплачивают еще дополнительное обучение", — сказала Маслова.

Она напомнила, что структура развития профессиональных квалификаций начала формироваться в России только в 2012 году. Кроме того, Маслова отметила, что отдельную сложность составляет договориться с бизнесом о том, какие должны быть сформулированы требования к работникам. По ее мнению, в эту работу необходимо более активное включение научного сообщества для объективного видения развития рынка труда и развития профессий.