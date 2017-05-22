Социологи назвали главные жизненные ценности российской молодежи

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство россиян в возрасте 18-34 лет считают наиболее важным ценностями доход (15%), порядок и стабильность (11%), а также самореализацию (8%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что для людей старше 35 лет важнее всего стабильность (18%). Кроме того, они часто задумываются о доходе (13%).
Согласно результатам опроса, для людей в возрасте от 35 лет патриотизм более значим, чем для более молодых (восемь процентов против четырех), самореализация же занимает одно из последних мест (три процента).
"С возрастом стремление к нематериальным ценностям уступает место желанию обладать материальными: доходом и связанной с ним стабильностью. Переход связан с выходом молодежи из-под родительской опеки и началом самостоятельной жизни", — говорится в исследовании.
Согласно опросу, острее других нарушение ценностей переживает "поколение перестройки" (молодые люди в возрасте 29-34 лет), они сталкиваются с ним чаще, чем старшее поколение. Чаще всего молодежь сталкивается с нарушением ценностей в сфере ЖКХ и медицины.
Опрос проводился 31 марта-11 апреля в 130 населенных пунктах среди девяти тысяч человек методом личного интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает двух процентов.