Социологи назвали главные жизненные ценности российской молодежи

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство россиян в возрасте 18-34 лет считают наиболее важным ценностями доход (15%), порядок и стабильность (11%), а также самореализацию (8%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснили социологи, для семи процентов молодых людей также важна свобода, для пяти процентов — личная безопасность, для четырех процентов — патриотизм, для трех процентов — уважение окружающих. При этом приверженность нематериальным ценностям сильнее выражена среди самой юной группы респондентов, которую социологи характеризуют как "поколение нулевых" (возраст 18-20 лет).

Отмечается, что для людей старше 35 лет важнее всего стабильность (18%). Кроме того, они часто задумываются о доходе (13%).

Согласно результатам опроса, для людей в возрасте от 35 лет патриотизм более значим, чем для более молодых (восемь процентов против четырех), самореализация же занимает одно из последних мест (три процента).

"С возрастом стремление к нематериальным ценностям уступает место желанию обладать материальными: доходом и связанной с ним стабильностью. Переход связан с выходом молодежи из-под родительской опеки и началом самостоятельной жизни", — говорится в исследовании.

Согласно опросу, острее других нарушение ценностей переживает "поколение перестройки" (молодые люди в возрасте 29-34 лет), они сталкиваются с ним чаще, чем старшее поколение. Чаще всего молодежь сталкивается с нарушением ценностей в сфере ЖКХ и медицины.

"Основные "болевые точки"… для различных групп молодежи (после ЖКХ и медицины): для поколения 00-х (18-20 лет) – образование (27%) и политика (27%); для поколения 90-х (21-28 лет) – получение госуслуг (33%), политика (32%); для поколения перестройки (29-34 лет) – работа (32%) и политика (35%)", — свидетельствуют данные исследования.

Опрос проводился 31 марта-11 апреля в 130 населенных пунктах среди девяти тысяч человек методом личного интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает двух процентов.