КПРФ в воскресенье приняла в пионеры более пяти тысяч школьников

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. КПРФ приняла более пяти тысяч школьников со всей России в пионеры на Красной площади, сообщил РИА Новости член фракции Александр Ющенко.
Депутат отметил, что принятие в пионеры — многолетняя традиция КПРФ, тем более в этом году организация отмечает 95 лет со дня своего создания, и лидер фракции Геннадий Зюганов лично присутствовал на этом мероприятии и повязывал пионерские галстуки школьникам.
"Пионерия — это лучшее, что было придумано из детско-юношеских организаций, потому что пионеры, потом комсомольцы, а потом переход во взрослую жизнь – это как раз то, чего не хватает в сегодняшней жизни для воспитания детей", — заключил Ющенко.