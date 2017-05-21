КПРФ в воскресенье приняла в пионеры более пяти тысяч школьников

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. КПРФ приняла более пяти тысяч школьников со всей России в пионеры на Красной площади, сообщил РИА Новости член фракции Александр Ющенко.

"Сегодня было принято более пяти тысяч пионеров, вся Красная площадь была отдана под это мероприятие. Приехали в основном пионерские организации из Москвы и Московской области, а также Владимира, Тулы, Брянска, Костромы, Северного Кавказа, Алании, Дагестана", — сказал Ющенко.

Депутат отметил, что принятие в пионеры — многолетняя традиция КПРФ, тем более в этом году организация отмечает 95 лет со дня своего создания, и лидер фракции Геннадий Зюганов лично присутствовал на этом мероприятии и повязывал пионерские галстуки школьникам.

"Пионерия — это лучшее, что было придумано из детско-юношеских организаций, потому что пионеры, потом комсомольцы, а потом переход во взрослую жизнь – это как раз то, чего не хватает в сегодняшней жизни для воспитания детей", — заключил Ющенко.