Скворцова рассказала о популярности профессии врача

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более трети населения России хотят, чтобы их дети и внуки были врачами, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам.

"Сейчас профессия врача стала популярной. В нашей стране по всем социологическим опросам 35% населения хотели бы, чтобы их дети и внуки были врачами, когда вырастут", — сказала Скворцова во время посещения Музея истории медицины МГМСУ имени А.И. Евдокимова.

Она отметила, что такие музеи способствуют росту популярности и престижа профессии врача, добавив, что медицинский музей впервые принимает участие в акции "Ночь в музее".

Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, пройдет в Москве — столица присоединится к торжеству в 11-й раз, участниками мероприятия станут более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров. В этот день все они будут работать совершенно бесплатно до поздней ночи. При этом организаторы обещают, что скучать в очередях любителям искусства не придется: на улице перед главными площадками артисты будут давать представления.