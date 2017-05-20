США
20.0520 мая15:06МСК
USD57.16-0.31
EUR63.65-0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В России создадут инструмент для избавления от "ручных" адвокатов следствия

14:4620.05.2017
0520
© Фото : предоставлено пресс-службой ФПОПрезидент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Архивное фотоПрезидент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой ФПО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Процесс выбора защитников по назначению для участия в следственных действиях планируется автоматизировать, чтобы исключить возможность следователям привлекать к уголовным делам "своих" адвокатов, сообщил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Зал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в фотобанк
Адвокатов по назначению будут приглашать в суды по электронной системе
"Идеал состоит в том, что это будет единая база адвокатов, которые будут допускаться к защите по 51 статье (об участии защитника в уголовном судопроизводстве – ред.). У нас задача сделать автоматизированную систему управления по распределению дел с адвокатами по назначению. Следователь будет заходить в эту базу, заполнять заявку, в которой будет прописано, кто ему нужен, на какое следственное действие, в какой день. Это делается для того, чтобы исключить возможность "ручных" адвокатов для следователей, так как у него в этом случае не будет права выбора. Выбирать будет компьютер адвокатов по очереди", — рассказал Пилипенко.

Он уточнил, что полноценно такая единая база сможет заработать через 10-15 лет, а на первом этапе ФПА сосредоточится на создании электронных систем по распределению адвокатов в регионах.

"Все, конечно же, проходит не без споров, не без дискуссий, так как коллеги привыкли жить по-старому, распределять адвокатов, которые оказываются своевременными, когда в три часа ночи мимо следствия якобы проходит адвокат и его тут же хватают, и он подписывает протоколы. Автоматическое распределение будет соответствовать принципам независимости и равенства доступа. Это очень важное решение", — отметил Пилипенко.

Он также сообщил, что палата приняла стандарт участия адвоката в уголовной защите, чтобы обязать совершать определенные действия, которые не регулируются уголовно-процессуальным кодексом. Например, документ обязывает адвокатов проверять факты применения к подзащитным насильственных действий.

"На повестке дня сейчас и вопрос о повышении квалификации адвокатов. Это очень важно, потому что мы хотим добиться того, чтобы через пять лет адвокат был на голову выше любого участника судопроизводства – прокурора, следователя, судьи", — отметил глава ФПА.

Экзамены для адвокатов

Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Изменился порядок сдачи экзамена для получения статуса адвоката в России
Пилипенко добавил, что палата не планирует отменять экзамены в ходе реализации реформы адвокатуры.

"Мы выступаем за упрощенные экзамены для претендентов. Например, чтобы кандидаты, имеющие пять лет юридического стажа, сдавали экзамен только по этике и адвокатуре. Но есть предложения либо отменить экзамен вовсе, либо чтобы он был полным. Пока решения окончательного нет", — сказал он.

Замглавы Минюста РФ Юрий Любимов, в свою очередь, сообщил, что он поддерживает проведение полноценного экзамена для будущих адвокатов, но оговорил ряд исключений.

"Лично моя позиция, что это должен быть полноценный экзамен, но с большим исключением для нескольких категорий людей. Я предлагаю сделать исключения для консультантов, имеющих стаж работы в специальности и имеющих реальных доход от консалтинга. Также стоит освободить и преподавателей вузов. Если человек работает в крупной российской консалтинговой компании или транснациональной компании, 10 лет структурирует сделки — и так сложилось, что адвокатура объединяется и ему надо сдавать экзамен. Зачем? Ведь и так понятно, что он обладает достаточной квалификацией", — пояснил Любимов.

Он отметил, что в вопросе с экзаменами приоритетное значение имеет не какие вопросы будут задаваться кандидатам, а создание открытой и понятной процедуры.

"Для нас важно, чтобы все экзаменационные процедуры проходили прозрачно с очень четким механизмом апелляции", — сказал Любимов.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена