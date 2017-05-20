В России создадут инструмент для избавления от "ручных" адвокатов следствия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Процесс выбора защитников по назначению для участия в следственных действиях планируется автоматизировать, чтобы исключить возможность следователям привлекать к уголовным делам "своих" адвокатов, сообщил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"Идеал состоит в том, что это будет единая база адвокатов, которые будут допускаться к защите по 51 статье (об участии защитника в уголовном судопроизводстве – ред.). У нас задача сделать автоматизированную систему управления по распределению дел с адвокатами по назначению. Следователь будет заходить в эту базу, заполнять заявку, в которой будет прописано, кто ему нужен, на какое следственное действие, в какой день. Это делается для того, чтобы исключить возможность "ручных" адвокатов для следователей, так как у него в этом случае не будет права выбора. Выбирать будет компьютер адвокатов по очереди", — рассказал Пилипенко.

Он уточнил, что полноценно такая единая база сможет заработать через 10-15 лет, а на первом этапе ФПА сосредоточится на создании электронных систем по распределению адвокатов в регионах.

"Все, конечно же, проходит не без споров, не без дискуссий, так как коллеги привыкли жить по-старому, распределять адвокатов, которые оказываются своевременными, когда в три часа ночи мимо следствия якобы проходит адвокат и его тут же хватают, и он подписывает протоколы. Автоматическое распределение будет соответствовать принципам независимости и равенства доступа. Это очень важное решение", — отметил Пилипенко.

Он также сообщил, что палата приняла стандарт участия адвоката в уголовной защите, чтобы обязать совершать определенные действия, которые не регулируются уголовно-процессуальным кодексом. Например, документ обязывает адвокатов проверять факты применения к подзащитным насильственных действий.

"На повестке дня сейчас и вопрос о повышении квалификации адвокатов. Это очень важно, потому что мы хотим добиться того, чтобы через пять лет адвокат был на голову выше любого участника судопроизводства – прокурора, следователя, судьи", — отметил глава ФПА.

Экзамены для адвокатов

Пилипенко добавил, что палата не планирует отменять экзамены в ходе реализации реформы адвокатуры.

"Мы выступаем за упрощенные экзамены для претендентов. Например, чтобы кандидаты, имеющие пять лет юридического стажа, сдавали экзамен только по этике и адвокатуре. Но есть предложения либо отменить экзамен вовсе, либо чтобы он был полным. Пока решения окончательного нет", — сказал он.

Замглавы Минюста РФ Юрий Любимов, в свою очередь, сообщил, что он поддерживает проведение полноценного экзамена для будущих адвокатов, но оговорил ряд исключений.

"Лично моя позиция, что это должен быть полноценный экзамен, но с большим исключением для нескольких категорий людей. Я предлагаю сделать исключения для консультантов, имеющих стаж работы в специальности и имеющих реальных доход от консалтинга. Также стоит освободить и преподавателей вузов. Если человек работает в крупной российской консалтинговой компании или транснациональной компании, 10 лет структурирует сделки — и так сложилось, что адвокатура объединяется и ему надо сдавать экзамен. Зачем? Ведь и так понятно, что он обладает достаточной квалификацией", — пояснил Любимов.

Он отметил, что в вопросе с экзаменами приоритетное значение имеет не какие вопросы будут задаваться кандидатам, а создание открытой и понятной процедуры.

"Для нас важно, чтобы все экзаменационные процедуры проходили прозрачно с очень четким механизмом апелляции", — сказал Любимов.