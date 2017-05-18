Захарова прокомментировала обращение Усманова к Навальному

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что видеообращение миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному будут изучать в вузах.
"То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в ВУЗах и колледжах специалисты по риторике и пиару", — написала она в своем аккаунте в соцсети Facebook.
По ее мнению, "великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию — "положить на", — отметила дипломат.
"И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу на тебя" — и нет больше никого", — добавила она.
"Круто, потому что по-мужски", — добавила официальный представитель МИД РФ.
Миллиардер Алишер Усманов в день начала судебного разбирательства по иску к оппозиционеру Алексею Навальному опубликовал видеообращение, в котором ответил на обвинения в свой адрес. На опубликованном в соцсети "ВКонтакте" видео бизнесмен называет своего оппонента "неучем" и "лузером". При этом появление обращения Усманов объясняет необходимостью дать разъяснения людям, которые верят Навальному. Навальный в четверг пообещал позже по пунктам ответить на заявления Усманова, сделанные им в видеообращении.
В четверг в Люблинском суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства, слушания по существу назначены на 30 мая. В иске Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию.