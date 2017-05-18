Захарова прокомментировала обращение Усманова к Навальному

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что видеообращение миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному будут изучать в вузах.

"То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в ВУЗах и колледжах специалисты по риторике и пиару", — написала она в своем аккаунте в соцсети Facebook.

По ее мнению, "великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию — "положить на", — отметила дипломат.

"И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу на тебя" — и нет больше никого", — добавила она.

"Круто, потому что по-мужски", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Миллиардер Алишер Усманов в день начала судебного разбирательства по иску к оппозиционеру Алексею Навальному опубликовал видеообращение, в котором ответил на обвинения в свой адрес. На опубликованном в соцсети "ВКонтакте" видео бизнесмен называет своего оппонента "неучем" и "лузером". При этом появление обращения Усманов объясняет необходимостью дать разъяснения людям, которые верят Навальному. Навальный в четверг пообещал позже по пунктам ответить на заявления Усманова, сделанные им в видеообращении.

Ранее в интервью "Ведомостям" миллиардер сообщил, что договор из фильма оппозиционера о Медведеве был частью сделки по другому участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить. По его словам, он передал данный участок фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева (по утверждению Навального, связанному с Медведевым), а взамен получил землю рядом с собственным участком.

В четверг в Люблинском суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства, слушания по существу назначены на 30 мая. В иске Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию.