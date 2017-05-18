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Общество

"Тьфу на тебя!": Усманов опубликовал видеообращение к Навальному

14:5818.05.2017
(обновлено: 15:23 18.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАлишер Усманов. Архивное фотоАлишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алишер Усманов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному. Бизнесмен ответил на обвинения в свой адрес, назвал своего оппонента "неучем" и "лузером" и посоветовал "иногда читать книжки".

Ролик появился на странице Усманова в социальной сети "ВКонтакте" в день начала судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства.

Суть спора

В начале марта Алексей Навальный разместил на YouTube фильм, в котором заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Кроме всего прочего, авторы фильма утверждали, что Алишер Усманов подарил участок с особняком в элитном подмосковном районе Рублевка фонду "Соцгоспроект", который якобы контролирует премьер.

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Суд рассмотрит иск Усманова к Навальному 30 мая
В середине апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства. Тогда миллиардер заявил, что блогер "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав лишь опровергнуть распространенную информацию. В Фонде борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, сказали, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.

Зачем Усманов записал обращение

В своем обращении миллиардер назвал своего оппонента "неучем" и "лузером".

"Имей в виду, что наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар и продолжать морочить всем голову", — заявил бизнесмен.

По его словам, свое обращение он адресует тем людям, которые верят Навальному.

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пресс-служба Усманова обвинила Навального во лжи
"Их мнение для меня важно, тем более что к интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты", — отметил Усманов.

Бизнесмен также напомнил слова Навального, который сам просил назвать его "негодяем". Усманов заявил, что попробует объяснить, "почему это именно так".

О налогах и состоянии

В своем фильме Навальный обвинил Усманова в том, что тот якобы не платит налоги в России. В ответ бизнесмен заявил, что это ложь.

"В этом году только я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу", — отметил он.

Кроме того, Усманов отверг обвинения в том, что источником его состояния стали сделки по приватизации.

Судимость Усманова

Леонид Волков. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
В ФБК заявили, что будут рады встретиться с представителями Усманова в суде
Усманов также ответил на обвинения блогера, который заявил, что миллиардер скрывает свое тюремное прошлое.

"Мне скрывать нечего, я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме, и причем по реально сфабрикованному делу: о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я никому не давал, — в очередной раз", — отметил бизнесмен.

При этом Навальный в своем фильме утверждал, что Усманов сидел с тюрьме за изнасилование.

"Вот этой манипуляцией статьями и словами ты тут же хотел стереть грань между человеком и нелюдем", — добавил миллиардер.

О Дмитрии Медведеве

Алишер Усманов подробно остановился и на словах Навального по поводу участка с домом на Рублевке, который, по словам блогера, получил в подарок через аффилированный фонд премьер-министр Дмитрий Медведев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медведев о нападках Навального: "лживые продукты политических проходимцев"
Ранее миллиардер заявил, что договор об участке был частью другой сделки: изначально он купил особняк для своей сестры, однако та не захотела там жить. По словам Усманова, после этого он передал землю фонду "Соцгоспроект", получив взамен другой участок.

"Ты пойми, взятки не регистрируют в регистрационной палате, открыто не переводят деньги со своего счета", — заявил Усманов, призвав Навального "иногда читать книжки" по недвижимости и земельной собственности.

Историю с землей предприниматель назвал "сагой, у которой были три заинтересованные стороны".

"О какой взятке может идти речь? Кстати, все регистрационные документы в открытом доступе. А вот о коммерческих условиях сделки отчитываться перед тобой я вообще не считаю нужным, много чести", — подчеркнул миллиардер.

"Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов — честный предприниматель, честный человек прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный — это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать. Не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать — это лай Моськи на Слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный!" — заключил Усманов.

Ответ Навального

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Усманов заявил, что Навальный не имеет права обвинять его в коррупции
Обращение Усманова уже прокомментировал сам Навальный, пообещав "ответить по всем пунктам".

"Чтобы не было вопросов в том, что аудитория нашего канала увидит мой ответ и не увидит обращение Усманова, я ставлю его видео целиком на наш канал", — заявил блогер в аннотации на своем канале на YouTube, которой сопроводил видеоролик миллиардера.

Перспективы иска

В четверг Люблинский суд Москвы начал предварительные слушания по иску. Рассмотрение по существу назначено на 30 мая.

Юристы ФБК просили прекратить разбирательства, объяснив это тем, что иск должен рассматриваться в арбитражном суде, поскольку речь идет о предпринимательской деятельности Усманова.

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Усманов не стал требовать от Навального компенсацию ущерба
Адвокат предпринимателя Генрих Падва, в свою очередь, напомнил, что ранее ответчики были готовы отстаивать свою позицию в суде.

"Мы хотим, чтобы они публично ответили за свои слова", — подчеркнул Падва.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.

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