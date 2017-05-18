Путин уверен, что Лихачевские чтения пройдут в созидательном ключе

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XVII Международных Лихачевских научных чтений, выразив уверенность в том, что они пройдут в творческом и созидательном ключе.

По словам президента, встречи давно стали значимым, ожидаемым событием в общественной жизни Санкт-Петербурга и всей страны. Путин также отметил, что организаторы и участники чтений сохраняют традиции, уделяют серьезное внимание важным проблемам развития цивилизации и диалога культур, следуют заветам гуманиста и просветителя Дмитрия Лихачева.

"Уверен, что и нынешний форум пройдет в творческом, созидательном ключе, запомнится интересными, продуктивными дискуссиями, неформальной и по-настоящему дружеской атмосферой", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также направил приветственную телеграмму участникам мероприятия, в которой отметил, что сегодня, в условиях глобальной нестабильности, важно заботиться о сохранении и развитии диалога культур.

"Нужно укреплять гуманитарное сотрудничество, научные и общественные связи, ярким примером которых служат международные Лихачевские чтения. Полагаю, что они вновь предоставят вам хорошую возможность обменяться мнениями, поделиться опытом и наметить совместные проекты", — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.

Медведев пожелал участникам чтений интересных и плодотворных дискуссий, а иностранным участникам — ярких, незабываемых впечатлений от пребывания в Северной столице России.