Навальный пообещал ответить на видеообращение Усманова

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный в четверг пообещал позже по пунктам ответить на заявления миллиардера Алишера Усманова, сделанные им в видеообращении к главе Фонда борьбы с коррупцией и его сторонникам.

В ролике на своем канале в YouTube Навальный полностью разместил видеообращение Усманова, сопроводив его минутной аннотацией, в которой подтвердил свои обвинения в адрес бизнесмена и призвал "ждать нашего ответа".

"Конечно же, Бурханычу я отвечу по пунктам, и, чтобы не было вопросов в том, что аудитория нашего канала увидит мой ответ и не увидит обращение Усманова, я ставлю его видео целиком на наш канал", — написал Навальный.

Видеообращение Усманов опубликовал сегодня, в день начала судебного разбирательства с Навальным о защите чести и достоинства. Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (Усманов заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).

Сегодня в Люблинском суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства, слушания по существу назначены на 30 мая. В иске Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию.