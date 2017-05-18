Комитет Госдумы не одобрил проект об отпуске за ненормированный график

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, устанавливающий до 15 дней дополнительного оплачиваемого отпуска и предельно допустимое количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня; комитет является соисполнителем по данному проекту закона.
Как поясняют авторы законопроекта, сейчас под ненормированным рабочим днём понимается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. При этом переработка не считается сверхурочной работой и не подлежит оплате в повышенном размере. По мнению авторов законопроекта, "необходимость" и "эпизодичность" являются оценочными категориями.
"Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки", — пишут авторы.
Согласно заключению комитета, депутаты считают, что основная часть положений проекта закона дублируют уже существующие в разных статьях Трудового кодекса РФ нормы и фактически сводят понятие ненормированного рабочего дня к сверхурочной работе. Представители комитета полагают недостаточно обоснованным и избыточным внесение изменений в действующие нормы закона.