Усманов опубликовал видеообращение к Навальному

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов в день начала судебного разбирательства по иску к оппозиционеру Алексею Навальному опубликовал видеообращение, в котором ответил на обвинения в свой адрес.

На опубликованном в соцсети "ВКонтакте" видео бизнесмен называет своего оппонента "неучем" и "лузером". При этом появление обращения Усманов объясняет необходимостью дать разъяснения людям, которые верят Навальному.

"Имей в виду, что наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар и продолжать морочить всем голову. Я все же решил необходимым сделать для себя это ведеообращение к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно, тем более, что к интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты", — говорит Усманов.

Бизнесмен отмечает, что Навальный просил назвать его "негодяем". "Ты вот сейчас сядь поудобней, я попробую спокойно, не торопясь объяснить тебе, почему это именно так", — говорит Усманов.

Миллиардер, в частности, опровергает утверждения о неуплате им налогов в России: "в этом году только я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу".

Усманов также заявляет, что ничего не скрывает о своем тюремном прошлом. "Мне скрывать нечего, я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме, и причем по реально сфабрикованному делу: о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я никому не давал — в очередной раз. Ты сказал, что я сидел за изнасилование, то есть вот этой манипуляцией статьями и словами ты тут же хотел стереть грань между человеком и нелюдем", — говорит бизнесмен.

Усманов опроверг и утверждения о том, что источник его состояния — крупнейшие приватизационные сделки. "Аукционы залоговые, насколько я помню, кончились в 95-м году, для твоего сведения. Я никогда ни в одном из них не участвовал, в последующих приватизационных сделках тоже", — говорит бизнесмен.

Усманов также призывает оппонента "расследовать поглубже".