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Общество

ТВ без спиртного: правительству предложили запретить показ сцен с алкоголем

18:4317.05.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном бареПосетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предлагает запретить показ по телевидению сцен с употреблением алкоголя с 6 до 23 часов. В Кремле эту инициативу комментировать на стали, а в Госдуме считают, что с запретом спешить не стоит.

Кассир пробивает водку. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сейчас в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении. При этом показ спиртных напитков в эфире никак не регламентирован.

"Мы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается дополнить статью 4 ФЗ "О средствах массовой информации" (недопустимость злоупотребления свободной массовой информации) нормой, запрещающей с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах", — говорится в письме ЦРНАП, направленном премьеру Дмитрию Медведеву.

Авторы инициативы считают, что в большинстве случаев сцены с распитием содержат в себе все признаки скрытой рекламы алкоголя.

"Мы садимся вечером с детьми смотреть кино, а там взрослые выпивают. Причем как плохие, так и хорошие герои. Ребенок начинает воспринимать это как норму. Сложно ему потом объяснить, что употреблять алкоголь вредно. Поэтому нужно запретить показывать распитие спиртного в то время, когда телевизор смотрят дети", — цитирует RT руководителя ЦРНАП Павла Шапкина.

В Центре заявляют, что новые ограничения позволят сократить уровень потребления алкоголя к 2020 году на 55 процентов. Именно такая цифра закреплена в концепции реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, которую правительство одобрило в 2009 году.

Без скоропалительных мер

В Госдуме считают, что спешить с запретом алкогольных сцен не следует. Как считает заместитель председателя комитета по культуре Ольга Казакова ("Единая Россия"), сначала необходимо поискать альтернативные методы.

Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Losevsky
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"Необходимо рассмотреть другие методы, которые будут препятствовать алкоголизации общества и позволят достичь поставленных целей, избежав обратного эффекта", — приводит слова Казаковой пресс-служба "Единой России".

По мнению депутата, этот вопрос требует пристального внимания, но не принятия скоропалительных мер.

"К мерам запретительного характера нужно относиться аккуратно, поскольку в данной проблеме есть два нюанса. Первый — это пропаганда алкоголя… Но и есть и второй нюанс — художественный замысел. Так, в некоторых классических произведениях распитие алкоголя важно для понимания характера персонажа. Это же относится и к фильмам. И как же быть с такими всенародно любимыми фильмами, как "Москва слезам не верит", "Утомленные солнцем", "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Собачье сердце", где уже есть сцены распития спиртных напитков?" — добавила она.

Казакова также предположила, что, может быть, "удастся прийти к тому, что сами авторы и режиссеры программ не станут использовать сцены распития, если таковые не несут какого-либо смысла".

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал полагает, что убрать сцены распития из телеэфира будет невозможно, поскольку тогда телевидение придется закрывать.

"Я думаю, что вряд ли можно убрать из фильмов, из каких-то передач целевых такой факт (потребление алкоголя). Другое дело — реклама и пропаганда, вот это нужно убирать, а если это художественный замысел, можно просто писать предупреждение, что в передаче есть алкоголь, который вредит вашему здоровью", — заявил депутат РИА Новости.

Огромное количество вопросов

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир считает, что инициатива ЦРНАП вызывает больше вопросов, чем ответов. Прежде всего это вопросы юридического характера — каким образом все будет регулироваться, как будут будут приниматься решения об изъятии сцен из фильмов и передач.

Посетитель разливает водку в баре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Или исключение передач и фильмов целиком, либо алкогольные напитки будут закрашиваться черными квадратами, как например, в сценах непристойного содержания. Вопросов огромное количество с технической точки зрения", — сказал Шафир РИА Новости.

Кроме того, секретарь СЖР напомнил, что и на российском, и на зарубежном телевидении "передачи, кинофильмы с наличием алкоголя в кадре, не обязательно даже пьющих людей, составляют огромный процент", а многие из них являются частью культурного наследия.

В пример он также привел фильм "В бой идут одни старики!

"Военный летчик и пехотинец пьют спирт вместе, потому что они только что прошли через страшные испытания. Как быть с этими фильмами? Представить себе тот пласт и фильмов, и передач, которые таким образом будут вычеркнуты из эфира с 6 до 23 часов, — очень проблематично", — заключил собеседник агентства.

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