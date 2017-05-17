Мосгордума одобрила поправку о помощи многодетным семьям при реновации

МОСКВА, 17 мая — РИА Недвижимость. Депутаты Мосгордумы поддержали поправку в законопроект о реновации, которая предполагает помощь многодетным москвичам при переселении по программе реновации.
При этом депутаты отклонили поправки депутата Андрея Клычкова, которые предполагали, что программа реновации должна утверждаться только после внесения изменений в Генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ). По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, пункт о Генплане и так содержится в градостроительном кодексе, а изменения в ПЗЗ будут вноситься по мере принятия и реализации программы реновации.
Клычков также предлагал дополнить документ пунктом, согласно которому жителям должно быть предоставлено три варианта нового жилья.
"Поправка не учитывает, что, в соответствии с законопроектом, переселяемым гражданам будет предоставляться равнозначное или равноценное жилищное помещение или равноценная денежная компенсация по желанию жителей. В случае принятии этой поправки, можно тогда предоставлять любое помещение, которое не отвечает требованиям равнозначности и равноценности", — пояснила Княжевская.
В начале мая столичные власти опубликовали список 4566 пятиэтажек, по которым с 15 мая по 15 июня пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что большинство москвичей поддерживают программу реновации.