Парламент Петербурга может вернуться к вопросу о референдуме по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, который в среду был снят с повестки дня заседания Законодательного собрания Петербурга, может быть внесен в повестку вновь, сообщил журналистам спикер парламента Вячеслав Макаров.

"Мы абсолютно четко действуем по регламенту. Комитет по законодательству поставил этот вопрос (о референдуме по Исаакию), депутаты имеют полное право его рассматривать или не рассматривать… Он может быть поставлен и на следующее заседание. Будут ли его рассматривать, решает большинство депутатов Законодательного собрания", — сказал он.

Макаров отметил, что считает не вполне корректной формулировку основного вопроса референдума о дальнейшей судьбе Исаакиевского собора.

"Что касается моей личной мотивации, то (вопрос) о чем референдум – выполнять федеральный закон или не выполнять?" — отметил он.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.