В Волгограде началась выплата компенсаций пострадавшим при обрушении дома

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Власти начали выплату компенсаций жильцам обрушившегося после взрыва бытового газа дома в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Как сообщалось ранее, власти определили компенсации в размере 50 тысяч рублей на семью и 10 тысяч рублей на каждого человека, проживавших в доме, который обрушился после взрыва бытового газа.

"Выплаты компенсаций начались. Первые организованные группы пострадавших уже были доставлены в отделения Почты России и Сбербанка для получения перечислений. Количество человек, которые получат выплаты, пока определяют следственные органы", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что следственные органы составляют списки жильцов дома, владельцев квартир и проживавших в них людей, ведут учет обратившихся за компенсациями и восстанавливают документы. Только после завершения всех этих работ можно будет определить точное количество человек, которые получат выплаты.

"Власти также берут на себя организацию и проведение похорон четырех погибших, которые будут проведены по желанию их родственников", — уточнил представитель администрации.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.