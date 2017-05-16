Аксенов удивился зарплатам начальников убыточных крымских госпредприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил возмущение в связи с тем, что руководителям государственных унитарных предприятий (ГУПов) республики начисляют высокую заработную плату, и поручил ликвидировать убыточные предприятия.

Как рассказала на заседании крымского правительства министр финансов Крыма Ирина Кивико, большое число ГУПов республики из 60 проанализированных показывают снижение доходности по первому кварталу года. При этом расходы ГУПов растут на 130%. Всего лишь 51% от запланированного количества государственных унитарных предприятий получили прибыль.

По данным Минфина республики, ожидаются большие убытки по санаторно-курортным комплексам, принадлежащим Госсовету Крыма, министерствам и ведомствам республики — она составляет десятки миллионов рублей по каждому объекту. Возмущение главы Крыма вызвала информация финансового ведомства том, что в убыточных предприятиях руководители получают большие зарплаты — до 300 тысяч рублей.

"Убыточное предприятие и 300 тысяч зарплата (руководителя)? Это что такое? Совесть отсутствует там полностью?", — сказал в ходе заседания Аксенов.

В ходе обсуждения выяснилось, что речь шла о двух убыточных ГУПах – "Крымские генерирующие системы" и "Крымский элеватор". Глава Крыма потребовал проанализировать финансовую деятельность государственных предприятий, которые приносят убытки, и ликвидировать или изменить форму собственности таких организаций.

"Ни одного убыточного ГУПа не будет. Или продать, или отдать в аренду", — сказал Аксенов.

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