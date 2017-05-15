Тест по истории Великой Отечественной войны написали в 47 государствах

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Количество стран-участниц теста по истории победы над фашизмом значительно возросло в 2017 году и составило 47 государств, сообщила на пресс-конференции председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

Всероссийский тест по истории Отечества состоялся 22 апреля 2017 года уже в четвертый раз. Тестирование представляет собой 30 вопросов о военном периоде, разработанных учеными МГУ им. Ломоносова. На тест отводится 30 минут. Написать его можно на шести языках: русский, немецкий, французский, английский, китайский и японский. Как отметила Воропаева, акция впервые имела второе название "Тест по истории победы над фашизмом", что гораздо удобнее и понятнее для иностранных граждан.

"Наиболее важными показателями для нас при проведении теста всегда является масштаб мероприятия. И об этом свидетельствуют два показателя. Первый показатель – это, безусловно, российский охват. Это, как и прежде, все субъекты Российской Федерации. И второе — это международный охват. Впервые для нашей акции… этот показатель – 47 стран", — сказала Воропаева.

Она сообщила, что среди стран, принявших участие в акции в 2017 году, были Китай, Азербайджан, Ангола, Алжир, ОАЭ, Турция. В прошлом году за рубежом тест написали жители 20 стран. Как сообщила Воропаева, всего тест написали 354 тысячи человек. В прошлом году эта цифра составила 236 тысяч человек.

По словам члена комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Натальи Кувшиновой, самым молодым участником теста в этом году стал 8-летний ребенок, а самому пожилому было 89 лет.

Наибольшее затруднение в тесте вызвал вопрос о том, какой город получил название "Танкоград". Более 97 тысяч человек не знали, что это Челябинск. Реже всего участники акции ошибались с вопросам о романе Александра Фадеева "Молодая гвардия" — здесь организаторы насчитали всего порядка 16 тысяч неверных ответов.