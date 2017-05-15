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Общество

В Совфеде предложили не наказывать за самооборону при защите жилья

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20:0215.05.2017
(обновлено: 20:06 15.05.2017)
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© Fotolia / ia_64Ограбление квартирыОграбление квартиры
© Fotolia / ia_64

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В Совфеде предлагают не привлекать к ответственности лиц, защищающих свои права в порядке самообороны; речь идет о жилье гражданина или защите лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

Внесенный сенаторами в понедельник в Госдуму законопроект предусматривает изменения в статью 37 Уголовного кодекса и уточняет обстоятельства, исключающие преступность деяний при самообороне.

Дежурная часть. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Согласно законопроекту, не будет являться преступлением причинение вреда нападающему, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности жертвы или любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое ею на законных основаниях. Также действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

Отмечается, что зачастую граждане, спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, сами становятся субъектами уголовного преследования. В подавляющем большинстве случаев суды встают на сторону преступников, которые при вторжении в чужую собственность и попытке совершения насильственных действий получили тяжелый вред здоровью.

Как отмечают законодатели, при вынесении подобных решений, которые вызывают оправданное негодование со стороны общественности, судебные инстанции исходят из действующего законодательства о самообороне. По мнению сенаторов, положения Уголовного кодекса о необходимой обороне требуют значительной корректировки. Внесенный в Госдуму законопроект призван защитить право граждан на самооборону.

Полиция Азербайджана. Архивное фото
© РИА Новости . Али Кямал
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В пояснительной записке отмечается, что в случае причинения вреда здоровью нападающего "правоохранительные органы изначально начинают трактовать действия оборонявшегося лица как преступление", то есть рассматривают случившееся как угодно, но только не как необходимую оборону и даже не как ее превышение.

Сенаторы приводят в качестве примера историю сахалинского пенсионера Александра Тарасова. Ночью в его дом вломился грабитель, 26-летний парень, который требовал отдать пенсию и бил палкой. Самооборона обернулась для пенсионера обвинением в умышленном убийстве и наказанием в виде 4,5 года лишения свободы. Только спустя время Сахалинский областной суд полностью оправдал и реабилитировал Тарасова. Однако эта история — скорее исключение, отмечают они.

"Если бы подобное нападение произошло в США, суд не стал бы выяснять, кто прав, а кто виноват. В американском законодательстве закреплен принцип "Мой дом — моя крепость". Этот принцип разрешает гражданам защищать себя и свое жилище всеми возможными силами и средствами. Если преступник проник на частную территорию, он может быть убит на месте. Причем американские жертвы нападения освобождены от обязанности доказывать свою невиновность", — подчеркивается в документе.

Как считают сенаторы, российский гражданин, если в его дом ворвались грабители с огнестрельным оружием, еще десять раз подумает, может ли он применить для самозащиты легально принадлежащее ему травматическое оружие. Поскольку, если он причинит вред здоровью преступника, суд может это расценить как превышение пределов необходимой обороны и назначить серьезный срок лишения свободы.

Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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"Другой аспект этой проблемы — неоднозначность правоприменительной практики законодательства о самообороне в случае, когда обороняющийся защищает лицо, находящееся в заведомо беспомощном состоянии, например, ребенка", — отмечают законодатели. В данном контексте упоминается случай, когда в 2008 году житель Санкт-Петербурга Александр Кузнецов спас своего 8-летнего пасынка от насильственных действий со стороны педофила.

Несмотря на общественный резонанс, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга посчитал доказанной вину Кузнецова "в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека", и приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима.

"Наши граждане не должны бояться защищать себя, свой дом, жизнь и здоровье своих близких. Они должны иметь полное право на самооборону, в том числе с использованием оружия", — считают в Совфеде.

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