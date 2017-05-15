Минюст создаст единую базу сведений о всех россиянах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Минюст работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех гражданах страны, сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова.

По ее словам, с начала года Минюст вместе с министерством финансов и Федеральной налоговой службой ведет большой проект по созданию единого реестра населения.

"Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении", — сказала представитель министерства.

Она рассказала, что "во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи" о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и прочее.