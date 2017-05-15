Мосгортранс опроверг сообщение о наборе на работу водителей в Узбекистане

Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мосгортранс опроверг информацию о наборе водителей в Узбекистане для работы в автопарках Москвы.

В понедельник министерство труда Узбекистана на своей странице в Facebook сообщило, что в республике объявлен набор на 1 тысячу вакансий для работы водителями автобусов в российской столице.

"ГУП "Мосгортранс" не объявляло набор водителей в Узбекистане. Сегодня 50% водителей компании – жители столичного мегаполиса, еще около 40% ‒ представители субъектов РФ", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса в понедельник.

При этом там отметили, что число водителей-москвичей и жителей регионов постоянно растет, вместе с этим доля водителей-иностранцев за последние три года упала с 23% до 10%.

В пресс-службе напомнили, что все водители наземного транспорта Москвы обучаются и проходят переподготовку на базе учебно-курсового комбината Мосгортранса, а с 1 июля 2017 года перевозку пассажиров на территории России смогут осуществлять только граждане, имеющие водительское удостоверение российского образца.